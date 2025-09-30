我是廣告 請繼續往下閱讀

樺加沙颱風造成花蓮光復鄉嚴重災情，不少「鏟子超人」從外地前往救災，更有當地民眾努力恢復家園，然而，淤泥中暗藏的鐵釘、玻璃碎片、鐵片、樹枝等物刺傷，會造成破傷風，破傷風疫苗已經成為當地急需醫藥資源。國光生技與疾管署、花蓮縣會生局聯繫後，今（30）日送五千劑破傷風疫苗，避免破傷風桿菌感染。不少救災民眾被刺破腳底、鮮血直流，災區外傷患者逐步增加；根據花蓮慈濟醫院的統計，9月24至28日已經診治502名外傷傷患，破傷風疫苗是目前災區急需的醫藥資源。國光生技與安特羅生技在接洽疾管署及花蓮縣衛生局，除了配合衛福部流感疫苗花蓮災區優先接種的政策外，也主動表達捐贈破傷風疫苗意願。國光及安特羅已依災區需求，緊急配送流感疫苗並追加捐贈五千劑破傷風疫苗今日送達，全力支援災區。若後續災區還有其他疫苗需求，將全力捐助，善盡國產疫苗廠的社會責任，與全台民眾一同守護災民。國光生技指出，破傷風疫苗可預防破傷風桿菌感染引發肌肉僵硬、抽搐等神經重症，尤其外傷、車禍、外科手術患者或孕婦，接種破傷風疫苗被視為最有效的預防方法。國光破傷風類毒素是唯一取得藥證的國產破傷風疫苗，每年至少可穩定供應100萬劑，滿足疫苗自給自足的目標。國光生技指出，國光破傷風疫苗除了在地自主生產、供貨穩定外，國光生技也持續精進在劑型上升級改良，由於現行破傷風疫苗多為瓶裝或安瓶裝，國光開發單劑型針劑，可縮減開瓶抽取步驟，更方便急診及臨床醫師使用，單劑型破傷風疫苗預計今年底全面供貨，提供更符合第一線緊 急使用需求的疫苗。