酒後不開車是許多人都清楚的事，但很多人不知道酒駕騎腳踏車上路也一樣是交通違規行為，會被依法舉發！如果拒絕呼氣酒精測試還會被處以新臺幣4,800元罰鍰；臺中市政府警察局第五分局水湳派出所日前一星期內查獲2件酒後騎乘腳踏車的違規案件。依「道路交通管理處罰條例」慢車駕駛人酒精濃度超過規定標準，處新台幣1200元以上2400元罰鍰。33歲的曾姓男子114年9月17日凌晨3時35分許，沿中清路2段往市區騎乘腳踏車，在靠近后庄北路時，被水湳出所警員黃昱維及陳怡瑩發現腳踏車沒有車燈，因此將曾男攔下予以提醒，由於曾男身上滿是酒味，員警對曾男實施呼氣酒精測試，然而曾男最終因吹氣量不足選擇拒測，被員警依法舉發。另54歲的洪姓男子114年9月24日深夜23時32分許，沿中清西二街往東騎乘腳踏車，在長安路口紅燈左轉，水湳出所警員黃昱維遂攔下洪男予以勸導，並提醒洪男要裝腳踏車後燈反光板，由於員警聞到洪男身上有酒味，洪男也坦承有喝酒，只是沒想到酒測值高達1.15mg/L，連洪男也嚇一跳，於是員警依法予以告發，將處新台幣1200元以上2400元罰鍰。第五分局分局長劉其賢提醒，酒後駕駛汽車或騎乘機車會涉及刑法公共危險罪，但酒後騎乘腳踏車除了危險，也會違反道路交通管理處罰條例，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰，若拒絕呼氣酒精測試，則會處新臺幣4,800元罰鍰，民眾切勿貪求方便，將自己推向危險邊緣。