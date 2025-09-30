我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山崎天今年來台宣傳時，意外接觸到品牌，進而合作。（圖／APUJAN）

櫻坂46當代表 把台灣品牌在倫敦時裝周發揚光大

接觸品牌淵源 櫻坂46首度來台是關鍵

櫻坂46介紹 繼乃木坂46之後推出的「第二大型女團」

日本女星穿台灣設計師品牌參戰時裝周！人氣女團櫻坂46成員山崎天（山﨑天）上週日（9／21）受台灣時裝品牌APUJAN邀請，亮相倫敦時裝周2026春夏系列《The Extraordinary Voyage of Captain Peach》時裝秀，並在IG公開花絮照片，引發粉絲熱烈討論。APUJAN是一位住在倫敦的台灣時裝設計師詹朴創立的品牌，對於首次受台灣品牌邀請前往倫敦欣賞時裝秀，山崎天除了表達感謝，也對設計師詹朴所展現的服裝風格深感驚豔，更提到能夠能以這樣的形式在海外宣傳，令她覺得十分榮幸。櫻坂46在今年4月首次來台北演出時，從機場到活動會場都有大量粉絲到場支持，團體不論在服裝、歌曲以及舞蹈設計都以激烈、帥氣風格聞名。近年團體積極拓展海外活動，山崎天也因今年在台北宣傳之際接觸到APUJAN的服裝，促成本次倫敦時裝周之旅，她不僅期待有機會再次到訪倫敦，也不忘向粉絲喊話：「希望能再次前往台北與大家見面！」而品牌這次是以日本民間傳說《桃太郎》為靈感，轉化為隱喻現代生活的冒險並透過伸展台展現，而山崎天當時是身穿品牌的服飾遊覽倫敦。山崎天提到，作為偶像時，多半需要擺出可愛的姿勢拍照，而擔任模特兒時則必須挑戰更多大膽或帥氣的風格。私下，她也會對著鏡子練習不同姿勢，「我覺得就像練舞一樣，在動作變換的過程中，常常能意外找到全新的姿勢！」首次參與倫敦時裝周，對於曾擔任時尚雜誌模特兒的她而言，也別具意義。櫻坂46是由秋元康打造的日本大型女子偶像團體，為繼乃木坂46之後成立的第2個「坂道系列」女團，成立於2015年8月21日，原暫名為「鳥居坂46」，最終定名為「櫸坂46」，直到2020年10月14日才改為現名「櫻坂46」，目前有25名成員，隊長由松田里奈擔任。