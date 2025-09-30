我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅禾泡芙之家」以水蜜桃特有的香氣與果酸，搭配奶油糕點，推出限定「水蜜桃泡芙」與「水蜜桃半月燒」很暢銷。（圖／業者提供）

▲大苑子以梨山水蜜桃調製的雪沙上市秒殺，是今夏最具代表性的水果飲品。（圖／業者提供）

台中市和平區公所舉辦「梨山森活節‧水蜜桃故鄉在梨山」行銷活動，攜手梨山青農與台灣農林漁牧加工製品產業工會，將農民的次級水蜜桃進行初級加工，製成果汁與果泥，並進一步結合屏東萊啾姆、旅禾泡芙及大苑子等品牌，跨界推出多款新產品，成功將「次級果」轉化為「市場明星」。和平區公所表示，今年梨山水蜜桃採收期遭逢連日大雨，次級果數量大幅增加。為了讓在地農產發揮最大價值，與屏東萊啾姆公司跨界結合，以冷壓技術將梨山水蜜桃製成果汁，並透過「微波真空殺菌」工法延長保存期限，保留水果的鮮甜原味。100%純果汁一經上市，立即受到消費者喜愛，展現了次級果升級利用的成果。二度合作的台中十大伴手禮甜點品牌「旅禾泡芙之家」，以水蜜桃特有的香氣與果酸搭配奶油糕點，推出限定「水蜜桃泡芙」與「水蜜桃半月燒」。粉嫩浪漫的外觀與獨特口感，已成為年輕族群熱烈追捧的節慶甜點。水果茶飲品連鎖「大苑子」，則將水蜜桃雪沙的販售門市由去年的40家擴展至93家。以梨山水蜜桃調製的雪沙上市秒殺，是今夏最具代表性的水果飲品，完美展現在地水果的魅力。此次「水蜜桃故鄉在梨山」行銷活動，不僅協助農民解決次級果銷售難題，更透過青農、工會與品牌的共同努力，展現地方創生精神，讓消費者在每一口果汁、每一份甜點、每一杯飲品中，都能品味到梨山的真誠與甜蜜。未來，和平區公所將持續推動梨山農產與產業鏈結，打造永續、創新的在地品牌價值。