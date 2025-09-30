我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新賽季是否會幫林書豪舉辦引退賽或是一個溫馨的退役儀式？毛加恩坦言尚無規劃。（圖／記者黃建霖攝）

TPBL台灣職籃大聯盟新北國王隊今（30）日舉辦2025-26賽季的開季媒體日，今年球季國王要來挑戰三連霸，不過球隊靈魂人物林書豪已經退役，對於這支衛冕軍來說將要迎接新挑戰。國王總經理毛加恩受訪時透露，目前還未有計畫要幫林書豪辦引退賽或引退儀式，不過自己未來很期待能以不同方式和他合作。林書豪稍在八月底透過個人社群正式宣布結束15年職業球員生涯，TPBL新北國王也證實此消息。林書豪在告別文中直言，雖然早知「退休」是職業運動員的必然，但真正要說出口，仍是自己人生中最艱難的決定。2023年，林書豪選擇加盟台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）高雄鋼鐵人，推估年薪約1000萬台幣，接著他轉戰新北國王，簽下1+1合約，當時媒體預估年薪超過3000萬台幣，至今仍是聯盟頂級水準。到了2024-25賽季，他隨新北國王進入新成立的TPBL（台灣職業籃球大聯盟），並幫助球隊拿下兩座冠軍，已是球隊不可或缺的連結。對於新賽季是否會幫林書豪舉辦引退賽或是一個溫馨的退役儀式？對此毛加恩表示，「有溝通，但不確定，想給他一個該有的東西，不過目前這方面還需要討論，有好消息會和大家報告。」至於林書豪未來是否會以某種方式或角色和國王隊繼續保持連結？毛總坦言這有難度，畢竟書豪也有自己的規劃，「因為他有很多可以選擇，如果他有意願要當總教練和總經理都歡迎他回來（笑），但有自己的人生規劃。」毛加恩直言自己和林書豪是好朋友，自己也知道一名球員剛退役後的狀態，有時候手會癢，開玩笑說若他又心動想打球，國王隨時歡迎他回來，「之前他說國王就像是自己的家，我們真的對此感到很榮幸，也會一直保持連繫，希望未來能有合作項目，書豪就是一位不管做什麼都會非常成功的人，因為他就是上帝很祝福的孩子。