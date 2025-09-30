我是廣告 請繼續往下閱讀

今年文化幣開放13至15歲首次發放每人可領600點，而16至22歲1200點，使用邁入最後3個月，文化部宣布加碼，在10月1日至12月31日，使用文化幣購買「表演藝術青年席位」，除了原有特價優惠，每張票加碼獲得100點回饋，13至15歲最高回饋600點、16至22歲最高1200點為培養藝文消費人口，達文創產業振興發展的目的，文化部提供13至22歲青年「文化幣」，作為藝文消費折抵使用，鼓勵青少年走入博物館、畫廊或劇場等藝文場域。2025年文化幣領用至今，領取人數近160萬人、領取率達77%，消費金額超過12億元。為降低青少年欣賞表演藝術門檻特別推出的「青年席位」，包含特別選定視線優良區域推出的「專屬青年席位區」，或是全場可以自由選位的「5折自由座」，都可以享有以文化幣折抵至少100點（含）以上購票，享有5折或5折以下的專屬優惠。從數據分析，青年席位已售出近4萬張票券，也帶動表演藝術及文化體驗佔整體文化幣使用比例達到近2成，尤其各縣市或表演藝術團隊特別推出的「青年專場」，更是受到青少年歡迎。為持續鼓勵青少年購票入場觀看表演藝術，文化部特別加碼推出在既有優惠外，文化幣購買青年席位，每席可再獲得100點回饋。第4季通常是各大藝術季百花盛開的季節，正是青少年朋友入場欣賞各類型表演藝術的最好時機。文化部表示，青年席位專場適合在同溫層的環境中放鬆心情觀看。相關表演如：故事工廠《3個諸葛亮》，以3個現代人「模仿」智慧軍師的過程，用搞笑與創意重新詮釋歷史角色；臺北木偶劇團《國姓爺合戰》將課本上的歷史人物鄭成功活化，適合對歷史、傳奇故事有興趣的人；如果兒童劇團《青春病》，以在成長中面對的「青春困惑」為題，帶出校園生活、友誼、戀愛、夢想；一向最受歡迎的狂美《卡通動畫跨世代》交響音樂會特別推出青春特別版，精選跨世代經典卡通動畫配樂，在音樂會中體驗「熟悉的童年動畫×現場音樂震撼」雙重樂趣。文化部表示，2025年文化幣的領用期限即將於12月31日結束，除了青年席位及加贈百點活動外，全年度持續有「獨立書店購書2點送1點」、「國片消費350點送100點」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠持續進行，尚未領取或尚有餘額的青年朋友，請把握最後3個月，趕緊領用文化幣體驗青春的美好。