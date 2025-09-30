我是廣告 請繼續往下閱讀

▲主廚楊盛堯（左）指導次長林德伯格（右）料理美國雞肉，一同體驗美國雞肉的美味魅力。（圖／美國家禽蛋品出口協會提供）

▲由次長林德伯格親手製作的三杯美國雞肉刈包，以可愛造型的擺盤驚豔全場，榮獲最佳擺盤獎；USAPEEC香港及台灣總監江嘉詠（左）與主廚楊盛堯（右）一同頒獎見證。（圖／美國家禽蛋品出口協會提供）

▲美國在台協會農業組 副組長 白皓宇（左）, 組長 漢夢閣（中）, 次長林德伯格（右）開心品嚐三杯美國雞肉刈包，大讚美味。（圖／美國家禽蛋品出口協會提供）

美國農業部農業貿易與海外事務（Trade and Foreign Agricultural Affairs,. TFAA）次長路克・林德伯格（Luke Lindberg）9 月 29 日率領官員團隊訪台，並出席由美國家禽蛋品出口協會（USAPEEC）主辦的廚藝體驗活動。活動特別以「三杯美國雞肉刈包」作為創意料理，展現美國雞肉的高品質、多元應用，同時象徵台美飲食文化的交流與融合。本次美國雞肉活動由知名主廚楊盛堯親自帶領，邀請來賓親身體驗如何將美國雞肉巧妙融入台灣傳統飲食文化，激盪出中西飲食的嶄新火花。現場以美國雞肉入菜的「三杯雞刈包」成為焦點，賓客在主廚的帶領下體驗傳統刈包的製作過程，並做出一致盛讚的美味。活動中，林德伯格次長指出：「今天的活動非常精彩又有趣，我非常享受學習製作這麼具有台灣飲食文化代表性的料理！無論在家庭餐桌或專業餐飲領域，美國肉品都能展現卓越品質與多元應用。」他進一步表示，台灣以嚴格的食品安全標準與多元的飲食文化聞名，消費者對美國產品的品質與安全性高度肯定，這也為雙邊農業貿易合作開啟更多契機。林德伯格並強調，美國雞肉低脂肪、富含優質蛋白質與多種營養素，並在養殖過程中嚴格控管飼料營養，展現出兼具美味與健康的特點。台灣民眾向來喜愛雞肉料理，從鹽酥雞、炸雞排到雞腿便當，隨處可見美味雞料理的身影，其中約有三分之一皆使用自美國雞肉。這也反映出台灣市場對美國雞肉的高度需求與信賴。美國家禽蛋品出口協會 香港暨台灣地區總監江嘉詠女士（Karen Kong）亦於活動中分享：「這次的活動讓人深受啟發，我很高興能在現場實際體會到食物如何將人們凝聚在一起，而我們也親身體驗到美國雞肉在台灣的受歡迎程度。無論是在家庭廚房還是專業餐飲場所，美國雞肉始終展現出穩定的高品質以及能應用進各種料理！」除了推廣美食，美國家禽蛋品出口協會 也積極回饋在地社群。過去一年，協會先後捐贈美國雞肉與火雞，支持弱勢兒童與低收入家庭，包括「1919 陪讀計劃」以及年底即將進行的特殊學校與育幼院營養餐計畫，展現企業社會責任以及台美雙方的共享價值——重視飲食、健康與社群。為了讓更多人親身體驗美國雞肉的多元魅力，協會近期更與 ABC Cooking Studio 合作推出「印尼國民佳餚」與「南義鄉村手藝」料理課程，示範如何運用美國雞肉製作「印尼仁當雞」與「義式香煎迷迭香雞腿」，進一步展現美國雞肉的鮮嫩、多汁與百搭特性。本次活動不僅展現美國雞肉的多元風味與高品質，更深化了台美在農業貿易與文化交流上的合作，進一步體現雙方持續升溫的友誼。