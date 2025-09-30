我是廣告 請繼續往下閱讀

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，造成嚴重死傷，各地民眾自發性前往災區，化身「鏟子超人」協助救災、重建，而也有不少運動員自發性地捐款、捐物資，甚至是親自前往當地救災。TPBL台灣職籃大聯盟新北國王隊球員李愷諺和林金榜，以及前球員林力仁，也搭車到花蓮，為災區奉獻自己的一份心力。花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日因颱風帶來的豪雨，因此發生溢流事件，造成18死6失聯的悲劇。此前在地職棒球星高國輝和家人一同參與重建，被人譽為「救災情人」。職籃方面，林力仁、林金榜、李愷諺三人也前往災區，而且國王也將在周四全隊前往花蓮幫忙。李愷諺受訪時說，一開始是想要捐錢幫助花蓮災區，但怕這筆錢沒有捐到需要的地方，詢問之下知道目前好想不太需要物資，林力仁提議去花蓮幫忙，他們三人也說走就走，親自下去救災。「真的和我之前看過的災難片很像，彷彿海嘯過境。」走訪花蓮光復鄉，李愷諺發出如此感慨，直言情況真的很嚴重，需要有更多人去幫忙。李愷諺說，雖然自己和花蓮沒有太多連結，但他想到自己的家人，知道發生這樣的情況有多無助。後來也想到或許可以找更多人來幫忙，剛好國王團隊周四有規劃「自由日」，本來要去海灘，在他提議下團隊決定去花蓮做更有意義的事。「我們也聯絡衛福部說這裡有十幾個壯漢，看有什麼要幫忙的。」李愷諺透露這次國王前往災區，連洋將都會去。球隊冠軍中沃許本直言這是很有意義的事，自己舉雙手支持，「我透過新聞知道這些事情，這是很有意義的事，我完全同意球隊更改行程去做這樣的事。」總經理毛加恩則說，很感謝愷諺、金榜他們實地下去看情況，讓球隊知道可以怎麼樣去幫助社會。本來國王只想默默去做，不想太宣傳，大家都很關心這件事，隊內洋將、甚至離隊的曼尼高都有轉發新聞。除了球團全力救災外，國王隊老闆王文祥與夫人王范文華以個人名義捐贈2000萬元給馬太鞍教會、太巴塱教會、社團法人中華飛揚關懷協會、基督教救助協會及花蓮門諾醫院，全力支持災區的救援及重建工作。