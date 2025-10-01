我是廣告 請繼續往下閱讀

10月追星首週超熱鬧 BIBI、KEY、WENDY都來了

BLACKPINK降臨高雄世運 連嗨2天

▲10月份的韓星、日星在台完整開唱行程表。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、Live Nation Taiwan 理想國、D-SHOW）

▲BLACKPINK將於10月18日、19日登陸高雄世運，與10萬名粉絲同樂。（圖／Live Nation Taiwan 理想國、UJIN Entertainment）

中秋連假將近，台灣演唱會戰火早已點燃！10月一整個月，K-POP與J-POP卡司接力登台，BLACKPINK將在高雄世運主場館連唱2夜（10／18、10／19），粉紅旋風勢必席捲全台；話題女歌手BIBI準備嗨翻台北TICC，日本實力派唱將優里也將首度攻上台北小巨蛋，樂迷行事曆幾乎被塞滿。10月首週就熱鬧非凡，韓團RESCENE粉絲見面會、Red Velvet主唱WENDY個人演唱會同日10月3日登場，緊接著石原夏織、BIBI、藤川千愛、SHINee KEY、LOCO等人於10月4日輪番開唱，讓台北與新北的音樂節現場熱鬧不間斷。週日5號還有YERIN見面會與TEEN TOP演唱會，接著FRUITS ZIPPER也將於10月8日與粉絲同歡。10月中旬是另一波高潮，日本歌手優里將於10月11日、12日連2天攻台北小巨蛋，與同檔期的FTISLAND、asmi、張賢勝同場競演。隔日則有李宰旭、呂珍九等韓星粉絲見面會，韓流與日流雙線並進。17日起冨岡愛唱進台北，18日迎來MAMAMOO頌樂的百貨周年慶、SHINee溫流高雄開唱、BTOB、GOT7榮宰輪番登場，壓軸則是BLACKPINK登上高雄世運連開2場，綠黃色社會與fromis_9也同步登台。十月底依舊有驚喜，pH-1與Big Naughty嘻哈聯演、Apink鄭恩地與MAMAMOO輝人的見面會、Creepy Nuts雙日演出，再到DASUTT壓軸收尾。整個十月韓流、日流與華語樂壇歌手交織，演唱會與粉絲見面會幾乎週週開跑，粉絲根本沒時間休息。