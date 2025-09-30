我是廣告 請繼續往下閱讀

半導體產業近日傳聞滿天飛，近日有消息指台積電可能直接入股英特爾，以響應美國本土晶片製造的號召，不過，台積電立刻打臉，表示從未與任何公司建立合資企業或任何投資。分析師認為，比起入股或合資，台積電直接擴大投資美國產能，才是上策。《華爾街日報》報導，知情人士指出，英特爾已與台積電接觸，商討投資生產或合夥事宜。路透社則報導，華爾街日報披露上述發展前，英特爾正在與蘋果公司商談，爭取蘋果投資陷入困境的英特爾。美國總統川普上個月展現出對英特爾的興趣之前，英特爾就已經展開尋求外部投資的行動，但自從美國政府入股10%以來，這項行動大幅加速。比如，輝達宣布將對英特爾投資50億美元，取得該公司約4%股權；英特爾今年8月也獲得軟銀集團（SoftBank Group）挹注20億美元資金。對此，台積電在一份聲明中駁斥了《華爾街日報》的報導，表示從未與任何公司就建立合資企業或從事技術許可、轉讓進行談判。此立場也與台積電董事長魏哲家先前多次被問及對與英特爾潛在合作關係的評論時所發表的聲明類似。對此，天風國際分析師郭明錤認為，站在提升美國半導體產出的角度，台積電入股或合資的效率，遠遠不及其直接投入在美產能擴張，這是顯而易見的事實，也是台積電至今沒有跟任何公司有入股或合資相關討論，並持續否認多次市場相關傳言的原因。分析師Dan Nystedt則透露，台積電創辦人張忠謀曾在回憶錄第二卷中談及英特爾進軍晶圓代工業務的決定，雖表達祝福，但也指出這不會犧牲到台積電的利益，這句話的潛在意涵，暗示了台積電對市場轉移風險、價格競爭，以及美國對本土代工廠英特爾的政策傾斜等挑戰的考量。透過增加在美國的投資，台積電能獲得多項實質利益，包括生產分散化、提升客戶信心，以及在北美市場上建立競爭優勢。未來台積電在美國投資的動向為何，也需持續關注該公司的動向發布。