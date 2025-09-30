我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TNCAP報告顯示，TOYOTA TOWN ACE在測試中，出現前座分別有安全帶張力過大、A柱變形、車室變形等現象。（圖／YT@TNCAP）

▲Toyota Town Ace在成人保護項目拿到15%、兒童保護61%、行人保護50%與安全輔助25%，最終獲得0顆星成績。（圖／TNCAP）

Toyota Town Ace 完整評等報告點此

交通部今（30）日公布2025年第3季台灣新車安全評等報告，受測車輛包含MG HS、Toyota Town Ace廂型車、Lexus豪華休旅RX3款車輛，其中Town Ace更創下TNCAP首次給出0顆星紀錄，撞擊測試過程也曝光了。台灣 TNCAP 撞擊測試今（30）日公布第 3 批受測車型 Lexus RX、Toyota Town Ace 和 MG HS的測試成績， Lexus RX 和 MG HS 則皆拿到了 5 星，不過Town Ace則拿下 0 星的成績，是TNCAP從2022年開始只行以來第一次出現0星成績。TNCAP報告顯示，Toyota Town Ace在測試中，出現前座分別有安全帶張力過大、A柱變形、車室變形等現象，成人保護僅拿到15%，其他項目分別為兒童保護61%、行人保護50%與安全輔助25%，最終獲得0顆星成績。事實上，Toyota Town Ace廂型車一直是國產小商用車市場中最受歡迎的車種，2025年平均每個月都能繳出1千5百台以上的掛牌數，憑藉靈活的車室大空間、優異的油耗表現，成為許多公司載貨的公務車首選。而本次另外兩款測試車輛 Lexus RX 和 MG HS，則都拿到了5星成績，MG HS受驗車型為1.5T旗艦款，成人保護獲得90%、兒童保護89%、行人保護74%與安全輔助71%；Lexus RX受測車款是豪華版，獲得成績成人保護94%、兒童保護89%、行人保護84%與安全輔助72%。