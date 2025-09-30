如果愛有證據，他會是什麼樣子？社群上有很多判斷對方是否愛一個人的標準，或有認為，愛一個人就應該要有什麼樣子的表現。但實際上，如果愛不是那樣的形狀，就不能稱為「愛」嗎？10月3日至8日在PPP時尚藝文空間舉辦的《愛的在場證明》特展，在這裡將談論愛、訴說愛、表達愛，也證明愛，但不提供愛的標準，只定格愛最深刻也最日常的樣子。
這是一場很特別的展覽，引導民眾如何蒐集那些生活中，你不曾想過的愛的瞬間。首先是，展場不是傳統的白牆，而是一座「自由探索」的愛的場域。進場的觀眾，可以坐下來、靠著牆、甚至直接躺下來，沉浸式感受屬於你自己愛的氛圍。這是一個走進去就能被包圍的空間，也是一個能安靜對話的角落。
其次是五種愛的距離，從「世界」到「職場」，再到「家庭」、「親密關係」以及「自己」。愛不只是單向的，它存在於不同的距離與座標。每走一步，你會發現愛在不同情境中的樣貌，或微小，或巨大，卻都真實。
愛無處不在，有100份愛的證明散落在展區的每個角落，它可能是一張照片、一段錄音、一個互動裝置，或是一段你忽然想起的回憶。你會不經意地發現：「原來愛一直都在，只是我們忽略了它。」
主辦單位表示，如果你對愛感到好奇，想理解「愛」到底是什麼東西？或是你最近需要一些愛的力量。這場展覽，或許能為你帶來意想不到的驚喜。在這裡你將重新看見世界的善良，與自己的豐盛：看見自己，也看見他人留下的「愛」。現在就購票 : https://ncx.tw/Ssr7g
我是廣告 請繼續往下閱讀
愛無處不在，有100份愛的證明散落在展區的每個角落，它可能是一張照片、一段錄音、一個互動裝置，或是一段你忽然想起的回憶。你會不經意地發現：「原來愛一直都在，只是我們忽略了它。」
主辦單位表示，如果你對愛感到好奇，想理解「愛」到底是什麼東西？或是你最近需要一些愛的力量。這場展覽，或許能為你帶來意想不到的驚喜。在這裡你將重新看見世界的善良，與自己的豐盛：看見自己，也看見他人留下的「愛」。現在就購票 : https://ncx.tw/Ssr7g