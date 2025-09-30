日本熊本縣的吉祥物「熊本熊」相當受到民眾喜愛，也有「營業部長兼幸福部長」的頭銜，靠著周邊大賺觀光財；近期熊本縣出現一頭長相激似熊本熊的角色，一改呆萌表情，露出奸邪的壞壞笑容，掀起議論。原來，這是熊本縣警方用來推出防詐的新吉祥物「ワルモン（Warumon）」
根據共同社與產經新聞等日本媒體報導，為防止特殊詐騙的受害者人數不斷增加，熊本縣警方推出了一個新的吉祥物「ワルモン（Warumon）」，是熊本方言裡是壞人的意思，這個長相熊本熊的傢伙，身分設定是一頭「詐欺師」，警方希望藉此讓民眾提高防詐意識，Warumon會介紹各種新型詐騙手段。
熊本縣警方提到，今年1月至8月，確認的特殊詐騙案件造成的損失約為6.6億日圓，比去年同期增加了一倍多。受害者中超過一半是65歲以上的老年人，因此，如何提高人們對詐騙手段多樣化的認識是一個課題。
熊本縣警方指出，Warumon自9月15日誕生以來以來，收到無數邀請，要求參加各種活動，以提高公眾對特殊詐騙預防措施的認識。
熊本縣警察本部生活安全企劃課介紹，Warumon的外型有著結實的黑色身體和紅色的臉頰，與熊本縣的公關吉祥物熊本熊(Kumamon)很相似，但它們不是朋友也並非親戚，可以說是毫無關係。
值得注意的是，若細看兩隻熊的差別，可發現Warumon的臉頰並非與熊本熊一樣都是紅色圓形，而是打上了一個X，且眉宇之間露出相當奸邪的表情，那帶有一點自信感的壞壞笑容，在社群平台X上掀起了議論。
許多日本網友直呼，「我認為這個壞人比較受歡迎」、「明明是壞人，卻有著一張很難討厭的臉」、「我想看Warumon和Kumamon之間的對決」、「這隻又會出商品嗎？」。
