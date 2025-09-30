我是廣告 請繼續往下閱讀

文化部主辦的「臺北時裝週SS26」將於10月16日至19日在松山文創園區舉行，本季以「Fashion, Action!」為主題，核心精神聚焦於臺灣戲劇熱潮，並融合影視敘事與服裝創作。文化部政務次長王時思指出，臺灣時尚產業的「時尚三箭」策略，強調以文化、工藝、永續為基礎，建構完整的時尚生態系。適逢10月金鐘獎頒獎典禮的年度盛事，王時思表示，臺北時裝週首度與金鐘獎入圍戲劇跨界合作，期盼未來不論是入圍金鐘獎、金馬獎或金曲獎的明星，除了選擇國外設計師的衣服外，也有機會穿上國內設計師的服裝走上紅毯與頒獎台，展現臺灣的設計力量。王時思說，文化部推動臺灣時尚的第一箭為「文化」；透過文學、漫畫、繪本、戲劇、電影等合作，將文化元素轉化為時尚的設計底蘊。本季開幕秀即為文化跨界的具體展現，邀請6位設計師與6部人氣臺劇進行聯名創作，包括DYCTEAM ×《The Outlaw Doctor 化外之醫》、WEAVISM織本主義×《人生清理員》等。第二箭為「工藝」，以工藝來成就時尚中的細節與精緻美感。王時思表示，今年靜態展特別移師展出剛於大阪文化世博展出的「國家工藝成就獎」得主陳景林的染織作品，透過色彩與生活的連結，，讓生活裡面看見更多的時尚。此外，策展人林昆穎在3號倉庫策劃《臺灣色感》時尚策展，將天染工坊染織藝術家陳景林、馬毓秀以天然染料萃取的作品帶回臺北，同場也展出6位設計師從熱門臺劇中取材轉化的時尚跨界作品，進一步突顯工藝與色彩的文化連結。第三箭則為「永續」。王時思說，期許臺灣時尚產業在環境議題中扮演積極的貢獻者角色，而非僅是消費者。文化部會持續透過跨界整合與政策推動，讓臺灣的時尚產業更健康、更壯大，並逐步建立完整的時尚生態系。