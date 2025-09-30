我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運公司日前才將博愛座改名為「優先席」，但仍舊改不了長者逼讓座的狀況發生，有名婦人29日搭乘北捷淡水信義線時，疑似不滿年輕人坐在優先席上，也不顧周遭仍有多處空位，執意要對方起身，雙方引爆衝突。對此，時常評論時事的精神科醫師沈政男直言，台灣又寫下了一項歷史紀錄，政府體制放任公民相爭惡鬥。沈政男表示，博愛座改成優先席，根本沒有用！看吧，台灣竟然發生了為了捷運博愛座爭搶，老人家拿背包揮打年輕人，結果被年輕人抬起碩壯的大腿，一大腳踹倒在對面座位上的事件。這應該是人類史上，第一次為了博愛座，有年輕人敢把老人家一腳踹倒的畫面吧，台灣又寫下了一項歷史紀錄。老人家為什麼都要趕走坐博愛座的年輕人？沈政男指出，因為幾十年這個國家社會就是這樣教導國民，然而這些年來，年輕一代對這個國家社會失望，普遍興起了厭世感，於是當他們坐在博愛座上，被代表他們眼中的既得利益者的老人家要求讓座，當然就極度不高興，不願意理會，甚至反唇相罵，或者乾脆大打出手了。沈政男指出，老人家要求年輕人讓座，也是一種正義感，但不是扭曲的正義感，而是趕不上世代變化的過時正義感，這時候需要政府出來幫忙協調與緩衝世代之間的矛盾，但不只沒這麼做，還搧風點火，把博愛座改成了優先席，也把原來的禮讓老弱婦孺字眼刪掉，直接說請讓座給有需要的人。「現在的狀況是，政府體制放任公民相爭惡鬥，只要不影響選票，我就那樣去做。」沈政男感嘆，看捷運博愛座改成優先席，但標牌上依然畫著老弱婦孺的圖案，於是年輕人與老人家各自解讀，各自認為自己有理，當然就打得更厲害了。回顧事發經過，該名婦人在捷運行駛過程中，不斷用袋子敲打坐在優先席的年輕人，並稱自己東西很多，堅持要對方讓座，讓該年輕人忍無可忍，最後一腳將婦人踹到對面座位。畫面曝光後，引發話題討論，更有網友指出，這名婦人過去就曾有不少黑歷史，「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾週坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋，說她東西很多很重」、「這個阿婆是捷運上罵人的常客」。