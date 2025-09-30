我是廣告 請繼續往下閱讀

▲方慧玲也親自現身回應外界的關心與鼓勵。（圖／方慧玲IG、Threads@fang_lin0225）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉災情慘重，許多熱心民眾奔赴現場協助救災，幫災民打掃家園。其中有一名身材健壯的正妹，在災區負責幫忙整理、搬運物資，被拍到一口氣舉起4箱重物，且幾乎沒有休息，讓網友大讚厲害。而該名正妹的身分也被神出，正是拿過金牌的健力國手方慧玲，她也親自現身留言，「感謝版主把我認真的模樣錄製下來，對我來說非常有紀念意義」。一名網友在Threads發文，貼出照片、影片，分享花蓮災區一名正妹認真搬運物資的身影，「我這幾天被她給吸引了，一個女人從早搬到晚」。原po大讚影片中的正妹和老公及另一名夥伴，「他們最少搬了6台車以上的貨量，真是一個狠角色」，畫面中可以看到，正妹一個人一次就搬運了4箱重物，充滿幹勁，令人欽佩。而該名正妹其實就是健力國手方慧玲，她看到自己搬運物資的身影被捕捉，也親自現身留言區回覆，「感謝版主把我認真的模樣錄製下來，對我來說非常有紀念意義。當時下腰拿的是泡麵，也謝謝留言的朋友們關心我的腰，我已重訓很多年，自身會更注意保護自己」。方慧玲身為健力國手，搬重物不在話下，她要網友別太擔心她，大家看了也紛紛留言稱讚方慧玲，「超帥的！好猛！下面還有人說妳發力問題，沒想到是國手，失敬失敬」、「原來是國手，就覺得體態好美」、「你的力量應該海放大部分的沒運動的男生了」、「謝謝您對災民的付出」、「妳超級棒！女力帥炸」。方慧玲不僅私下熱心助人，在賽場上的表現也非常亮眼，她曾在2023亞洲、大洋洲、非洲聯合經典健力錦標賽勇奪金牌，去年參加2024國際亞太盃賽，又獲得女子組第一量級金牌，是名符其實的花蓮之光。