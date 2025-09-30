漢來美食集團旗下除了有號稱全台最難訂位吃到飽「島語」之外，更有集團金雞母「漢來海港」，全台共有7家，其中的「漢來海港敦化 SOGO 店」將隨著SOGO敦化店年底熄燈，也跟著結束營業，漢來海港宣布最後營業日為 2025年12月14日，並推出優惠，11月3日~ 12月12日平日限定，持4張「漢來海港敦南店」餐券至店內用餐，即可享「平日5人同行1人免費」優惠。

漢來美食於漢來海港臉書粉專提到，10年的時光留下無數歡笑與相聚的美好片刻，因租約到期，「漢來海港敦化 SOGO 店」將於 2025年12月14日與大家溫柔道別，持有敦化 SOGO 店餐券的顧客，仍可安心至全台海港分店使用。

而在關店之前，「漢來海港敦化SOGO店」推出專屬單店的優惠，針對持有餐券的民眾推出「5人同行1人免費」，活動時間為2025年11月3日(一) ~ 12月12日(五) 平日限定，也就是持4張「漢來海港敦南店」餐券至店內用餐，即可享「平日5人同行1人免費」優惠

▪️漢來海港「5人同行1人免費」活動說明
適用餐券：漢來海港台北敦南店餐券
適用店別：台北敦化SOGO店
訂位連結：漢來海港訂位
注意事項：
1. 餐券僅限用於券面上所示餐期，恕無法跨餐期補差額使用。
2. 餐券面額若為舊餐價時，補足差額即享此優惠方案。
3. 週六、週日及國定假日恕不適用。各項優惠恕不併用。

▲疫情衝擊母親節，餐飲業內用湧現退訂潮，業者們改拚外帶外送服務搶救業績。漢來海港回歸「餐券放大術」，不只讓吃到飽美食可以外帶回家，還享有最低4.4折優惠；乾杯集團則推出母親節限定豪華饗宴，提供外送服務與外帶優惠88折起。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有多樣化且豐富種類的海鮮，是漢來海港的一大特色。（圖／記者蕭涵云攝）
泰市場好朋友限定優惠再延長 每週限定僅一天

另外，晶華酒店集團旗下「泰市場」，是全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳，去年於大直英迪格酒店四樓重新開幕，約90道泰式料理通通都可吃到飽，日前泰市場推出「好朋友限定」優惠，8月的兩天晚餐時段，兩人同行就可享優惠價每人1180元＋10%，等於是原價打75折。如今活動再延長，將至11月底，但是限定每週二晚餐時段才有，且需分兩餐期，即17:30~19:30與19:45~21:45，等於用餐限時兩小時

▲吃到飽餐廳，晶華泰市場（圖／記者葉盛耀攝）
▲晶華酒店集團「泰市場」的好朋友優惠，將延長到11月，改成每週僅限一天。（圖／記者葉盛耀攝）
