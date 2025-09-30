我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會舉辦澎湖縣望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫營隊活動。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦澎湖縣望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫營隊活動，營隊成員欣賞海邊美術苑展示藝術家陳景容以望安海岸生活為創作主題的作品。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於日前，攜手澎湖縣望安鄉公所，在望安鄉，共同舉辦望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫營隊活動，期讓參加營隊的學員親身體驗澎湖海洋文化力。海洋委員會科技文教處科長羅斯平表示，海洋委員會為鼓勵探索在地海洋文化與永續意識，與澎湖縣望安鄉公所合作，共同舉辦望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫營隊活動，期讓參加營隊的學員親身體驗澎湖海洋文化力。羅斯平說，望安南方群島海洋聚落藝文扎根計畫營隊活動，結合海洋藝文創作導覽、文化資產導覽、澎湖褒歌講堂與生態走讀，期透過有形聚落空間與無形歌謠傳統的交織，展現望安島嶼地貌與多層次的海洋文化。羅斯平並說，此次營隊成員包括，澎湖縣馬公市及望安鄉社區成員，行程首先安排到花宅海邊美術苑參訪，該美術苑位於有形文化資產重要聚落建築群望安花宅之內，同時也是法國在台協會2024福爾摩沙藝術駐村指定據點及百大文化基地，現正展出藝術家陳景容以望安海岸及聚落生活為主題的畫作，是認識望安海洋聚落文化的最佳窗口。營隊課程並以無形文化資產澎湖褒歌為主題，邀請澎湖縣政府登錄的澎湖褒歌保存者洪敏聰，以及來自望安鄉90歲高齡唸歌耆老葉成仁進行分享，且藉由有形的海岸聚落空間與無形的海岸歌謠相互輝映，營隊完整呈現澎湖海洋文化的多層次樣貌。羅斯平指出，活動中也安排永續海洋聚落講堂，由望安花宅出身的退休教師曾文明擔任講師，他以自身成長經驗與專業背景，深入剖析望安聚落發展的歷史脈絡，帶領學員理解在地居民如何依循自然環境、產業轉變與生活需求，逐步建構出具有獨特風貌的聚落樣態。透過講堂分享，參與此一活動的學員不僅對望安海岸聚落的生成與演變有更全面的認識，也進一步體會到海洋文化，在日常生活中所具備的特殊價值。