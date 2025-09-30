我是廣告 請繼續往下閱讀

▲于朦朧身亡後，他的微博帳號在29日居然有被登入的紀錄。（圖／翻攝自Threads）

▲網上流傳一段影片，疑似于朦朧遭兇手掛在窗邊，不斷哭喊，讓外界猜測于朦朧是被虐殺的。（圖／翻攝自X）

中國男星于朦朧9月11日清晨被人發現墜樓身亡，雖然官方定案無他殺跡象，但網友認為于朦朧死因疑點重重，甚至有人曝光他死前拚命掙扎、求救的音檔，直指于朦朧遭到虐殺。更離奇的是，于朦朧身亡第19天，個人微博居然出現被登入的情況，雖然于朦朧的帳號僅上線一下又消失，粉絲還是覺得很恐怖，直呼：「超詭異，有人登入于朦朧的微博，想幹嘛？」于朦朧的微博帳號29日晚間被登入，出現短暫上線的紀錄，粉絲發現後紛紛截圖，直呼詭異，猜測是有心之人拿走于朦朧的手機，企圖想消滅什麼證據。相關消息也被轉發到Threads上，台灣網友看了也覺得可怕，紛紛留言：「人都走了，怎麼還能自己上線」、「有沒有可能是某位有萌萌（指于朦朧）手機的，想徹底抹去有關萌萌所有的事情」。甚至還有粉絲呼籲有微博的網友趕緊備份于朦朧的貼文，「請有帳戶的人幫忙下載他的資料及所有相片、視頻，我相信他們會刪除所有東西，不讓大家可以轉發」、「之後可能會竄改東西，故意拿假新聞來證實什麼，要抹黑的大前奏」、「快去截圖」。不過也有網友認為，許多藝人帳戶本來就由經紀公司管理，死後被登入也很正常，大家仍對此議論不休。于朦朧墜樓案延燒至今，疑點重重，先是該社區監視器無故斷電，附近鄰居對此事完全噤聲，他墜樓時口袋還放著勞力士錶等等。外界猜測他是遭潛規則但抵死不從，還有一說法是于朦朧為了反抗潛規則，掌握了某些權貴洗錢的證據，將證據存入一個USB吞下肚，所以遭人開膛剖肚虐殺。但中國警方表示，于朦朧是酒後墜樓身亡，純屬意外無他殺跡象，不過這番說詞並未讓人信服。中共官方為平息相關傳聞，甚至開始刪除微博提到于朦朧死因的貼文，更對1000多個帳號進行階段性禁言，因此許多關心此事的中國網友只能翻牆到Threads發文，希望真相不要被埋沒。