▲孫德榮將替于朦朧舉行公開的招魂儀式，並開放粉絲參加。（圖／孫腫來了臉書）

▲于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，死因疑點重重。（圖／微博@于朦朧）

資深經紀人孫德榮曾栽培過已故中國男星于朦朧，近日更決定在台灣舉行于朦朧招魂安靈法會。他堅信于朦朧是遭人害死，想隔岸幫于朦朧申冤，因為于朦朧生前曾喊他一聲「爸爸」，這段師徒情讓孫德榮放不下。他今（30）日在臉書發文，說法會將訂在10月17日於新北板橋的新月會館舉辦，費用他全包了，沒有要募款，更開放粉絲報名參加。孫德榮昨日現身新莊地藏王菩薩廟，找來法師替于朦朧舉行超渡儀式，今日他更在臉書發文，表示要幫于朦朧舉行「招魂安靈法會」，時間訂在10月17日，早上10點就會進駐新北板橋的新月會館進行場地布置，中午12點人員正式進場舉行流程，法會預計會進行到晚間6點結束。孫德榮說日期是法師依照于朦朧的生辰八字選定的黃道吉日，更表示自己會包辦所有費用，「再次提醒！法會所有費用由孫總負責，絕沒有募款要求資助之行為，請勿被詐騙！」如有粉絲捐贈物品，他也會將物資都捐給孤兒院。孫德榮也開放粉絲報名參加，大家看了也紛紛留言，「感恩孫總，謝謝您」、「沒辦法去，但是我會繼續替萌萌（于朦朧）寫經書，替他祈福」、「感恩孫總為于朦朧所做的功德」、「感恩孫總，相信朦朧會放下一切，平靜的在另一個世界另外生活，也希望于媽媽一切安好健康平安。」孫德榮昨日出席記者會時曝光他與于朦朧的淵源，表示于朦朧是他在中國曾親手栽培的練習生之一，經過嚴格訓練後出道，後來孫德榮返台，把所有練習生的合約無條件歸還，于朦朧這才簽約經紀公司天娛傳媒，成為演員。孫德榮自責地說：「如果當初沒有選他訓練，不踏入演藝圈，也許他現在還能活著，還能快樂生活。」孫德榮表示自己之前聽聞于朦朧受傷，也曾傳訊息關心，當時于朦朧用語音回覆他：「謝謝爸爸，沒事，我養個幾天就好。」就是這聲爸爸，讓孫德榮對于朦朧始終放心不下，這才決定跨海透過民俗儀式想幫于朦朧追兇、討公道。