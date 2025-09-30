我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蹦闆在沉寂兩天後發聲，澄清自己僅知道孫生要來用餐，對於拍攝內容毫不知情。（圖／蹦闆 IG ＠1988.bomb）

前「反骨男孩」成員孫生爭議不斷，才因涉嫌性侵、不雅片外流遭起訴，27日晚間又大鬧好友蹦闆（呂育銓）開設的酸菜魚餐廳。他在直播中公開批評餐點與服務，甚至當場徒手捏爆食物、丟冰塊，引起店內騷動，讓蹦闆不得已現身制止，今（30）日也發聲澄清雙方衝突並非劇本，自己完全不知情，也與拳願無關。由於戲劇化的衝突過程引發外界揣測，不少網友質疑兩人是否「套好劇本」炒作，甚至聯想與拳擊賽有關，對此蹦闆忍了兩天後，今天稍早透過IG嚴正澄清，強調雙方並無串通，僅事前得知孫生會直播探店，「劇本、導演、導播、字卡等等的我方都完全不知情。」也透露當時人在應酬，是因店長連打3通電話求助，才趕到現場處理。針對被外界懷疑是「拳願劇本」的一部分，蹦闆也澄清自己並未參賽，「我沒有參加拳賽，只有當時拳願邀請我當節目評審。」表示錄製過程因孫生的行為讓其感到不悅，已經終止合作」。他強調：「所謂的12月拳賽見，沒有我，謝謝。」用行動切割相關傳言，最後坦言孫生當日的確踩到他的底線，但事後冷靜思考，不願再花過多心力糾纏。回顧整起事件，孫生日前現身蹦闆的酸菜魚店開直播，批評食物難吃，還指控吃到頭髮，叫來店長反應後，店長表示重做一份給他，不料孫生拒絕，開口就要叫蹦闆來，頻頻刁難員工，後續店長招待一份脆皮奶捲，不料他卻回嗆：「你拿這個敷衍我。」隨後徒手捏爆脆皮奶捲，被燙傷後還要員工給冰塊，拿到後卻直接摔在地上，鬧到最後蹦闆現身處理，引發討論。