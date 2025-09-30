我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市長陳其邁今（30）日赴高市議會出席「115年度總預算案籌編情形說明會」，其中，明年115年的總預算首度破2千億、達2042億元，歲入歲出雙創新高。115年預算編列受到財政收支劃分法修法影響總共減少174億，陳其邁認為，這項短差將會在116年預算編列上顯現。陳其邁也強調，在《財政收支劃分法》修法造成補助縮減的情況下，市府仍創下「淨舉借市縣合併以來新低」、「資本支出比率創新高」兩項紀錄，展現市府在財政紀律與建設推動上的努力。陳其邁今天到市議會說明115年度總預算案，歲出編列1980.22億元，加計債務償還62億，總額達2042.22億，較去年度增加57.2億元，年增約2.88%。陳其邁也向議會說明，高市府115年的總預算的重點特色，資本支出持續創新高，資本門的比例是達到21.03%，較去年增加了1.23%。且淨舉借預算創新低，115年的淨舉借數是49.8億，較上年度減少了2.19億，創下縣市合併15年來新低，顯示市府積極招商引資，持續開源，落實節流，已見成果。陳其邁表示，115年預算編列受到財政收支劃分法修法影響。市府統籌款分配款較114年增加了258億，一般性的補助較114年減少了136億，計畫型的補助減少193億。其中，如果在加上捷運的103億，總共這樣一加一減，減少了432億，增加了258億，總共減少174億，這項短差將會在116年預算編列上顯現。高市府表示，115年度總預算案是在符合公共債務法與財政紀律法等規範下審慎籌編，提高資源運用效益，資本支出比率創市縣合併新高，建設不停歇，市府團隊會秉持初衷，以市民優先奠定永續、韌性、轉型的基礎，讓高雄在國際競爭與城市發展的浪潮中穩健轉型邁進。