全球汽車美容DIY市場近年持續高速成長，根據2025年產業研究，預估2029年全球規模將衝上近25億美元。消費者越來越重視車輛外觀與個人化保養，加上智慧工具、行動美容及環保意識提升，帶動車主主動投入DIY鍍膜、打蠟、自助清潔等全新生活風格。台灣汽美材料市場同樣熱度不減，2025年市場產值高達731億元，消費者自主嘗試進階保養、素材升級與專業化配件需求日益高漲。台灣最大的汽車美容材料品牌K-WAX，正是在這片藍海中逆勢突圍，以成為亞洲前三大品牌為目標，用台灣本土研發力刷新產業格局。K-WAX核心優勢是擁有業界罕見的完整商品產製流程，並設有自有的研發團隊與設計團隊，從打蠟機、鍍膜藥劑到多功能清潔劑等，實現從零到一的自主創新。這不僅讓品質得以嚴格把關，也避免了向外廠訂購、無法掌控品質的弊端；尤其針對與皮膚直接接觸、含有化學成分的產品，保障消費者安心使用，因此近年熱銷商品不斷刷新銷售紀錄。K-WAX同時導入ISO 9001、ISO 14001等國際品質系統，將台灣汽車美容材料產業推向新里程碑，提升產業技術門檻，也帶動全台甚至亞洲市場向上發展，成為DIY族群首選品牌。KT-Z無線打蠟機堪稱K-WAX最具代表性的明星產品。為解決市場上無線打蠟機產品資訊不透明、品質參差現象，K-WAX從外觀開模到馬達核心運作，皆由自家團隊主導設計與改良。KT-Z不僅是台灣首創配備無刷馬達的無線機種，還一次斬獲設計專利、新型專利、發明專利三大技術榮耀。產品以多段速調節、高扭力與高轉速著稱，並搭載高效鋰電池，擺脫傳統電線束縛，多種需求一機搞定。更因機身輕巧易攜，讓女性或銀髮族皆能輕鬆操作，成為眾多DIY車主的心頭好，迄今銷售數量已突破萬台大關，族群遍及全台及海外華人市場。K-WAX執行長、人稱K大的曾聖凱堅信「知識共學」與「數位傳播」的力量，以「每日三更」高頻率製作汽車保養乾貨、維修資訊及生活實用祕笈，打造線上汽車共學社群，頻道點擊屢創新高。近期更以「KEVIn大大｜拖吊要怎麼樣才不會被坑？K大幫你問！」影片斬獲金刻獎，成為引領汽美教育普及的先鋒。未來K-WAX也將持續發揮新媒體力量，連結台灣與全球華人汽美圈，推動知識、技術與產業交流，打造汽美數位共學中心。除了商業創新，K-WAX亦以共好精神回饋社會，積極投身公益活動。近日K-WAX於社群媒體號召，向花蓮災區捐贈高壓清洗機，期望協助清理家園、重建環境。活動獲得包括藝人于美人、台灣車圈頭部YouTuber等廣大迴響，公益清洗機累計捐助已突破500台，持續增加中。這波善舉感染汽車與公益領域無數人士，讓企業社會責任於產業、民眾間擴大正向循環。展望未來，執行長Kevin曾聖凱表示：目前正積極籌備「台灣人車公益協會」，集結汽車產業領袖以更大規模推動公益計畫，協會預計於11月成立，並將持續以汽車美容專業幫助弱勢、公益捐贈等，為社會創造正面價值，帶動台灣與全球華人汽車圈善能量持續擴散。