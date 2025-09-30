我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市大樹區統嶺段603地號山坡地遭不明人士傾倒廢棄物。(圖／橋頭地檢署提供)

▲扣案之重型開挖機具怪手15台及重型曳引砂石車9台。(圖／橋頭地檢署提供)

橋頭地檢署偵辦高雄市大樹區統嶺段603地號山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，經該署密集查緝總計扣押重型曳引砂石車9台、查扣現金1435萬元，前高雄地檢署陳姓檢察官及警友會黃姓站長涉案，經橋頭地院訊問被告2人後，均裁定羈押2個月，並均禁止接見通信。由於案尚未確定，可提起抗告。為避免影響後續偵查，不便揭露羈押原因。大樹區違反廢棄物清理法案經該署檢察官朱美綺於民國114年9月11日指揮高雄市政府警察局仁武分局、保七總隊、環境管理署及會同高雄市政府環保局至上開山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒營建混合物土方面積約0.2公頃，主任檢察官陳竹君及檢察官朱美綺指揮專案小組人員，於114年9月18日跨縣市執行搜索，並查扣重型曳引砂石車9台，拘提傳喚楊姓被告等16名到庭，經檢察官訊問後，認被告楊姓、蘇姓、李姓等4人涉犯廢棄物清理法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，經橋頭地院裁准被告楊姓、蘇姓、李姓3人羈押禁見。檢察官朱美綺繼續溯源偵辦，於114年9月29日指揮高雄市政府警察局刑警大隊、仁武分局、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心執行搜索，並查扣現金新台幣1435萬元，拘提傳喚陳姓及黃姓被告到庭，經檢察官訊問後，認被告2人涉犯廢棄物清理法等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。橋頭地檢署張春暉檢察長指出，打擊集團性環保犯罪一直是法務部極為重視的工作，該署為展現守護國土環境決心，114年9月16日由檢察長親自帶領主任檢察官至美濃履勘盜採砂石傾倒廢棄物現場及和山光電案現場，宣示該署保護高雄環境決心。經該署已密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電廠案、大樹區統嶺段案、美濃區案等案件，已共羈押被告10人，扣押重型開挖機具怪手15台、重型曳引砂石車9台，檢察官依組織犯罪條例重罪偵辦，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團，為下一代子孫保留最好的生活環境。