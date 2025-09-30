我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Ken（左）、安心亞（右）一起主持節目時，也充滿曖昧氛圍，但他說兩人真的只是好友。（圖／同學來了YouTube）

▲阿Ken（左）說陳漢典（右）跟Lulu交往也瞞著他，自己是事後才知情。（圖／資料照）

藝人阿Ken、安心亞2012年就曾被拍到私下一起看電影約會，因此傳出緋聞，兩人2020年開始又共同主持節目《同學來了》，經常親密互動炒話題，被問到有沒有可能像陳漢典和Lulu一樣閃婚？阿Ken笑說其實他跟安心亞真的只是好友，兩人熟透了，根本沒可能交往。阿Ken更爆料，喜歡安心亞的男生還真不少，但她很專注在工作，可能是因此才單身多年。陳漢典、Lulu宣布閃婚喜訊後，不少粉絲也期待阿Ken、安心亞的緋聞成真，據《TVBS新聞網》報導，阿Ken受訪時回應，其實他跟安心亞真的沒有曖昧，兩人只是很熟的朋友，就像水果熟透了一樣，他們已經是熟到軟爛的關係，不可能交往。阿Ken更爆料安心亞身邊有很多追求者，暗示輪不到自己，阿Ken也笑說：「我這樣一直講她好像不太對」，但他認為自己跟安心亞都是工作起來很認真的人，在那種狀態下反而不太可能有交集，他覺得戀人還是要找能互補的比較好，像陳漢典、Lulu他就很祝福。不過阿Ken話鋒一轉，也開玩笑痛斥陳漢典居然瞞著他跟Lulu交往，直呼：「他覺得我不是個咖嘛！」但阿Ken也說陳漢典事後有私下跟他通話，說要約吃飯，所以他當然也不是真的生氣，反而很看好這對新人。回顧阿Ken、安心亞緋聞，他們早在20年前就因為節目《全民大悶鍋》認識，2012年時傳出緋聞，兩人被拍到親密看電影，還一起返回阿Ken住處，但他們始終未承認戀情，僅以好友相稱；阿Ken更說自己是想介紹對象給安心亞認識，其實是媒人。不過這番說詞粉絲都不買單，至今仍有關於兩人真的交往過的傳聞在網路上流傳。