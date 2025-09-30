我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美籍選手崔璀璨無奈爆料：「名字都唸不出來就沒資格踢我。」粉絲齊聲力挺，直呼太可惜。（圖／臉書 崔璀璨 Tristan H.）

▲陳安陽（如圖）拍片致歉，同時表明自己真的無意冒犯崔璀璨。（圖／陳安陽 IG @njhillam）

法籍YouTuber「酷的夢」打造的大型企劃《中文怪物》開播後熱度不減，不僅靠30萬獎金吸引百名外國人參賽，更在網路上掀起廣泛討論，不過節目選組過程中，隊長陳安陽因唸不出美國女孩崔璀璨的名字，而將其剔除隊伍名單的經過，引發不少熱議，崔璀璨更是對此表達不滿，而陳安陽今（30）日也發聲，感嘆自己得罪不少網紅。來自美國的崔璀璨27日於社群回憶，當時節目組要求超額隊伍必須淘汰成員，陳安陽在被問到要踢掉誰時，竟脫口而出：「妳……不好意思，名字怎麼唸？」讓她當場無奈吐槽：「唸不出來就沒資格把我踢出去。」雖然最後仍被迫換組，但她形容當下相當錯愕，事後更湧入大批網友替她抱不平。面對風波持續延燒，陳安陽今天稍早發布影片首度回應，坦言：「真的唸不出來。」也承認自己不熟悉崔璀璨，才會在公開場合鬧出爭議，直言自己回憶過程都感到感尬：「參加比賽之前，我其實不知道崔璀璨是誰，當被要求要喊出名字時，我才發現唸不出來，真的很尷尬。」他也自認因此得罪對方，甚至在錄影後感到懊惱。陳安陽進一步表示，原以為事情會隨著錄影結束落幕，沒想到幾個月後崔璀璨又在節目中重提，讓他再度成為輿論焦點。他坦承當下心情痛苦，也反省：「同行人應該要討好才對，下次應該要小心一點。」雖然雙方暫無正面交鋒，但事件已引發觀眾討論「比賽公平性」與「人際互動分寸」，成為《中文怪物》開播後的另一大話題。