充電品牌 ANKER攜手寶可夢，推出「ANKER × 寶可夢聯名系列」，以皮卡丘為主角打造磁吸無線充電座、240W快充線與收納包三大新品，聯名款僅限台灣、日本市場販售，預計明（1）日開放預購，早鳥下單最便宜，10月22日前預購皮卡丘聯名充電座，即享早鳥價2,990元，原價3,290元，直接現省300元，單筆消費滿3,000元可再折600元。
這次ANKER聯名系列最吸睛的為「B2557 皮卡丘 3-in-1 MagGo Qi2 15W磁吸無線充電座」，兼容MagSafe磁吸充電，為Qi2認證3合1多功能充電器，可同時為iPhone、AirPods及Apple Watch充電。設計靈感來自皮卡丘經典黃黑配色，三個充電位置都隱藏著皮卡丘剪影，讓充電瞬間變超級可愛。重量196公克，可折疊設計，並搭載ActiveShield™ 2.0安全防護技術，每日溫度監測超過300萬次，確保充電效率與安全性。
同步推出「ANKER A8553 皮卡丘 Type-C 240W 1.8m 充電線」，支援240W高功率快充，能替手機、平板、筆電快速充電，是多裝置用戶的日常必需品。提供黃色及黑色兩款，皆附上皮卡丘尾巴及寶貝球造型束線帶，讓收納更加便利。線材採用柔軟矽膠材質，通過 2.5 萬次彎折與 1 萬次插拔測試，具備 100公斤的承重強度。此外還有，「ANKER A84B1 皮卡丘造型收納包」能完美收納充電線和各種小配件。充電線和收納包皆售價699元。
ANKER 聯名早鳥優惠
ANKER三款新品將於10/1（三）至10/22（三）推出首三周的限時早鳥活動。凡於預購期間內購買B2557皮卡丘 3-in-1 MagGo Qi2 15W磁吸無線充電座，即可享9折優惠，原價3,290元，早鳥價2,990元，現省300元。此外，單筆消費滿3,000元再現折600元。聯名系列除於ANKER官網開放預購，也同步於momo、PChome、德誼數位網路門市、燦坤與7-11等通路限量上架販售。
