中國將於10月1日迎來中華人民共和國成立76週年國慶，建政76週年招待會今（30）日在北京人民大會堂舉行。中國國家主席習近平出席並發表重要講話，不過今年針對台灣問題的篇幅比去年明顯減少，僅強調「深化兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。據新華社報導，慶祝中華人民共和國成立76週年招待會在北京人民大會堂舉行，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等黨和國家領導人與中外人士，約800人到場參與。習近平發表講話時，首先代表黨中央和國務院，向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、各民主黨派和無黨派人士致以節日祝賀，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向長期以來關心和支持中國建設事業的友好國家和國際友人以衷。習近平表示，今年隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，極大振奮了民族精神、激發了愛國熱情、凝聚了奮鬥力量。要繼續用好歷史經驗，把國家建設得更好，讓老一輩領導人和革命先烈開創的事業不斷欣欣向榮。習近平強調，今年以來，面對複雜形勢，進一步全面深化改革，扎實推動高品質發展，著力保障和改善民生，縱深推進全面從嚴治黨，黨和國家各項事業取得新進展新成效。下個月，我們黨將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議。要緊緊圍繞新時代新征程黨的中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展習近平指出，新征程上，我們要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟、改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。習近平強調，面對百年變局加速演進的國際形勢，我們要大力弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，同各國攜手構建人類命運共同體。去年的建政75週年招待會，約有3000多名中外人士參加，港澳台方面的出席人士較多。今年則僅有800人，規模較小。而去年習近平的涉台講話篇幅也較長，提到台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水、堅持一個中國原則和九二共識，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動，實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。