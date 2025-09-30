我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副發言人謝子涵今（30）日晚間向媒體說明，因生涯規劃因素，已於本月中向院長卓榮泰與發言人李慧芝請辭獲准，未來也會以媽媽公民的身份，持續關心台灣、參與政治討論。再次感謝總統賴清德與政府，讓年輕人能有實踐推動國家戰略政策、發揮青年影響力的機會，最後謝謝所有鏟子超人，所有愛鄉土的力量都是台灣最重要的寶藏，「花蓮加油，光復加油」。謝子涵表示，由於生涯規劃，已於9月中向院長卓榮泰請辭獲准，在今天結束後，將正式卸下在行政院的職務，非常感謝總統賴清德與行政院長卓榮泰的信任，更感謝副院長鄭麗君、行政院與各部會同仁，以及所有媒體朋友的提攜與照顧，讓自己有機會開啟帶球進院工作的這一段旅程，能與大家共事，參與政務，是畢生最大的榮幸。謝子涵說，這一年多，從協助發言人陳世凱開始，除了參與每日晨會，協調追蹤跨部會議題方向進度，以及每週四的行政院院會記者會外，還有大大小小的政策會議。此外辦理媒體國內外茶敘、執政101記者會跨部會宣傳專案、名人打詐專案、定期媒體會以及跨部會、跨單位的協調溝通事宜，一直最念茲在茲的是一起盡力做到至少五大層次的溝通。謝子涵表示，去年11月產後，也於一個月後返回工作岡位，回到發言人室協助發言人。緊接而來的是總預算、人民是頭家公眾溝通、城鎮韌性演習準備，也參與了多元智庫及國際單位有關戰略與策略溝通、危機管理溝通、跨單位政策宣導、資訊韌性協調交流，以及520執政一周年「部部向前行」宣導等專案。謝子涵回憶，10年前，自己在立法院擔任法案助理，當時參與推動台灣新創與數位國家政策、公眾外交、青年政策以及地方創生、均衡台灣、少子女化等議題，一路走來，歷經智庫、立法機關、參選到最高行政單位，從體制外的倡議者，成為體制內的執行者，不管是什麼角色，始終抱持著為國家做好事的初衷。未來也會以媽媽公民的身份，持續關心台灣、參與政治討論。再次感謝總統與政府，讓年輕人能有實踐推動國家戰略政策、發揮青年影響力的機會。最後謝子涵說，謝謝所有鏟子超人，所有愛鄉土的力量都是台灣最重要的寶藏，「花蓮加油，光復加油」。