▲派翠克（如圖）與小S憑藉《小姐不熙娣》入圍第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎。」（圖／派翠克經紀人提供）

小S欽點派翠克！主持笑果觀眾愛

▲小S（左）主動欽點派翠克（右）搭檔主持，2人製造出許多笑料與火花。（圖／小姐不熙娣臉書）

派翠克落淚！不捨吳姍儒代班離開

▲派翠克（如圖）受訪眼淚不自覺流下，期待小S回歸又不捨吳姍儒離去，矛盾心境相當複雜。（圖／派翠克經紀人提供）

▲吳姍儒（左）與派翠克（右）因主持《小姐不熙娣》熟識交心，期待未來2人共同擁有全新節目。（圖／東森綜合台提供）

33歲藝人派翠克（柳柏丞）搭檔小S（徐熙娣）主持《小姐不熙娣》入圍第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，日前他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，小S回歸在即，代班搭檔吳姍儒（Sandy）將要離開，派翠克矛盾心情難以言喻，不捨地拭淚說：「每件事情都有到來的那一天，如果一直去想，我就會很被情緒影響，我會哭，所以害怕去想，活在當下就好。」派翠克2022年接下《小姐不熙娣》主持，他回憶當時接獲邀約，第一反應連環脫口：「屁啦！怎麼可能！」一度懷疑是不是問錯人，確認無誤後才火速答應，直到與小S合作1年多時，某次開會好奇「當初怎麼會找到自己？」原來是小S希望有搭配助理主持，人選討論未果，小S便主動提及派翠克，「跟他互動是不錯的」，這讓他備感榮幸至今，甚至一連2年拿到金鐘殿堂主持人獎的入圍門票。主持工作背後，藏著鮮為人知的付出，派翠克透露，初期主持《小姐不熙娣》超乎想像的壓力排山倒海而來，「當時候很不安，前半年我每一集錄完都去找製作人B2哥，問說剛剛有什麼要調整的？我剛剛那樣可以嗎？」每每拿到腳本，也必定回家研讀、查資料，連素人來賓的個人社群都要翻遍，焦慮到不行的派翠克，深知加倍努力才能進步，「知道他們最近在幹嘛，做功課才會有安全感。」今年2月小S告假節目，由吳姍儒代班搭檔派翠克，或許是2人年齡相仿，互動起來像是同學一般，私下聊天話題與興趣也很相投，派翠克坦言，「別看Sandy好像很堅強、專業的樣子，其實她非常緊張，壓力很大！」錄影時2人時常頻頻從椅子上站起，吳姍儒卻遲遲不敢再坐回去，「有看節目的人會發現，我會點她的背，提醒讓她先坐下，因為她不敢坐。」從細節中感受到派翠克的體貼與溫柔。派翠克與吳姍儒合作漸入佳境，一搭一唱為節目帶來許多笑料與火花，不過隨著小S回歸倒數，意味吳姍儒接下來無需代班，派翠克被問及心情如何？他沉默一番，勉強地脫口：「我從來沒想過這問題，你問得很好，當下我都是想把工作做好⋯⋯」話沒說完，派翠克眼淚不自覺流下，收拾情緒之後，派翠克轉化語調說，，記者表示樂見且期待，他幽默笑回：「你開！你開！你去跟我們公司講！」表示若真有此機會，一定非常開心、二話不說答應，派翠克想像吳姍儒也會開心接下，字句間感受出派翠克自然流露的細膩、真誠，十分難得。