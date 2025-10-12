韓籍YouTuber「韓國女生Judy」主持首個電視實境《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎「實境節目獎主持人獎」，日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，分享拍攝幕後祕辛，節目從發想到籌備超過半年「史上最累！」Judy憶及殺青當天，情緒傾洩而出大哭一場，十分心疼工作夥伴所付出的辛勞，儘管如此，她依舊想參與第2季，可惜因為其他工作撞期而退出，「期待金鐘獎我們合體吧！」
Judy入圍金鐘！揭拍片內幕：史上最累
Judy得知入圍金鐘獎當下，興奮大叫「不敢相信！」與公司工作人員抱在一起跳躍，首次主持電視節目便被評審青睞，她既期待又怕受傷害，思來想去，當天還是以平常心看待，「只要最辣地去走紅毯就好！漂漂亮亮的！」
事實上，Judy對於《廚師的迫降：客家廚房》非常有信心，回憶道節目從發想到籌備超過半年，自己公司、客家電視台、3Y CORPORATION三方投入製作，來回溝通與對接相當不易，「大家都是第一次，大家都很辛苦！」
Judy表示，節目中煮菜、外場服務、販售等工作全沒在演，一邊要顧及手邊事務，一邊要顧及內容流程、效果反應，忙碌這些還都不是最難的，「心態」才真正讓Judy感到疲累，擔憂幕後工作人員的心情，使她陷入掙扎。
「我參加《廚師的迫降：客家廚房》這個節目後，我現在參加別的節目不會累了，都覺得還好，因為真的太辛苦，我除了主持也是製作人，看到導播、工作人員有多辛苦，擔心他們太累、有沒有吃飯休息？我好心疼。」
Judy心疼夥伴暴哭！演藝成績始料未及
拍攝殺青那一天，Judy抱著工作人員大哭。被關心為何情緒潰堤？她說，「他們大包小包、要翻譯，好早到公司、拍攝完還要收拾、準備隔一天的東西，好幾個月沒辦法下班⋯⋯。」不捨心情溢於言表，Judy的體恤見微知著。
除了Judy頻頻展現關心，參與節目的夥伴温昇豪、江宏傑也經常照顧團隊，Judy透露，「錄影完，昇豪哥哥一直請我們吃飯、喝酒，或是叫披薩、飲料，很照顧我們！」江宏傑還因此沒機會請客，私下較勁吃味，互動超逗趣。
即將到來的金鐘盛會，Judy迫不及待大開眼見，得獎感言尚未準備好，「完全沒想過有這一天！」來台灣發展3年許，Judy橫跨啦啦隊、餐飲、網路及電視圈，如今成績自己始料未及，而她想把一切光環，歸功身邊的工作戰友。
Judy有望同時與利特成為奪下金鐘獎的非本籍主持人，她欣喜接受殊榮之餘，也希望外界給予的肯定與掌聲，都獻給工作夥伴，「他們就是我的定心丸，有他們在我才有安全感。」謙讓、知恩的態度，在Judy身上閃閃發著光。
🔺資料來源－
JudyIG、OM Just Cheerleader
我是廣告 請繼續往下閱讀
Judy得知入圍金鐘獎當下，興奮大叫「不敢相信！」與公司工作人員抱在一起跳躍，首次主持電視節目便被評審青睞，她既期待又怕受傷害，思來想去，當天還是以平常心看待，「只要最辣地去走紅毯就好！漂漂亮亮的！」
事實上，Judy對於《廚師的迫降：客家廚房》非常有信心，回憶道節目從發想到籌備超過半年，自己公司、客家電視台、3Y CORPORATION三方投入製作，來回溝通與對接相當不易，「大家都是第一次，大家都很辛苦！」
Judy表示，節目中煮菜、外場服務、販售等工作全沒在演，一邊要顧及手邊事務，一邊要顧及內容流程、效果反應，忙碌這些還都不是最難的，「心態」才真正讓Judy感到疲累，擔憂幕後工作人員的心情，使她陷入掙扎。
「我參加《廚師的迫降：客家廚房》這個節目後，我現在參加別的節目不會累了，都覺得還好，因為真的太辛苦，我除了主持也是製作人，看到導播、工作人員有多辛苦，擔心他們太累、有沒有吃飯休息？我好心疼。」
拍攝殺青那一天，Judy抱著工作人員大哭。被關心為何情緒潰堤？她說，「他們大包小包、要翻譯，好早到公司、拍攝完還要收拾、準備隔一天的東西，好幾個月沒辦法下班⋯⋯。」不捨心情溢於言表，Judy的體恤見微知著。
除了Judy頻頻展現關心，參與節目的夥伴温昇豪、江宏傑也經常照顧團隊，Judy透露，「錄影完，昇豪哥哥一直請我們吃飯、喝酒，或是叫披薩、飲料，很照顧我們！」江宏傑還因此沒機會請客，私下較勁吃味，互動超逗趣。
即將到來的金鐘盛會，Judy迫不及待大開眼見，得獎感言尚未準備好，「完全沒想過有這一天！」來台灣發展3年許，Judy橫跨啦啦隊、餐飲、網路及電視圈，如今成績自己始料未及，而她想把一切光環，歸功身邊的工作戰友。
🔺資料來源－
JudyIG、OM Just Cheerleader
更多「2025金鐘獎」相關新聞。