韓籍YouTuber「韓國女生Judy」憑藉《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎「實境節目獎主持人獎」，日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，談起多棲事業版圖發展之外，也分享個人生涯規劃，現年28歲的她，希望可以明年結婚、每隔一年生1個，至少生3個，若沒有合適對象，就要在32歲時凍卵，至於最理想男人條件？
Judy期望男方沒有刻板印象、懂得尊重，且東方人種為佳。
Judy來台發展至今3年多，事業愈做愈大，不僅網路及電視圈知名度大增，手上還握有3樣經營權，包括啦啦隊經紀公司、韓式餐廳及YouTube頻道，Judy嘆道，「每天都有工作，現在都凌晨2點睡，早上9點起床，都是希望公司能愈變愈好！」重心全放在工作。
被工作塞滿的生活，Judy雖說享受其中，不過仍偶時感到寂寞，單身的她，心中擇偶標準不一定要高、帥，「希望是比較沒有刻板印象的人，每個人都是不一樣的個體，尊重跟聽對方講話，很難但很重要！」笑喊身旁的助理已經宛如「男友」般地膩在一起了。
特別的是，Judy早就想過當媽媽的模樣，透露自己最遲要在32歲凍卵，還想要生至少3個小孩，「最好的話，明年結婚，隔一年生1個，這樣有3個。」4年時間完成人生里程碑之一，不過隨後Judy也強調，現階段以事業為主，做好當下工作，才不刻意想那麼多。
