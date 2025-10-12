10月光復節連假還有放假！立法院表示，三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，確定多5天假期。民眾好奇詢問：「光復節連假幾號？10/24是國定假日嗎？重陽節有放假嗎？」行政院人事行政總處表示，2025行事曆修正版指出，10月24日至10月26日還有三天連假。而農曆9月9日（國曆10月29日）的重陽節屬於民俗節日、非國定假日，因此不會放假。
雙十國慶連假最後，不少民眾已經開始詢問：「光復節連假幾號？10/24是國定假日嗎？」今年光復節因立法院表示，「還假於民」，三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，確定多5天國定假日。
◾️2025光復節連假：10月24日(五)至10月26日(日)，一共休息3天(新制)。
今年因「紀念日節目實施條例」三讀通過，新制增加光復節為國定假日，而10月25日光復節當天適逢周六，因此將往前一天補假給民眾，變成了10月24日周五、10月25日周六、10月26日周日一連休假三天，而且是全民皆可放假。
九九重陽節「有放假嗎」？
有網友想起，10月底還有一個九九重陽節，忍不住也想問：「10月29日有放假嗎？」事實上，2025年農曆9月9日的重陽節落在國曆10月29日，而當天為星期三。
根據「紀念日及節日實施條例」條文表示，重陽節屬於民俗節日、非國定假日，因此不會放假。
2025行事曆：國定假日還有行憲紀念日！
行政院人事行政總處調整了「中華民國一百一十四年政府行政機關辦公日曆表（修正版）」，提供民眾參考。提醒大家，2025年到今年底前，新制還有新增「行憲紀念日」為國定假日，12月25日周四也將會放假一天，這天同時也是西洋的「聖誕節」。
資料來源：立法院、行政院人事行政總處
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾️2025光復節連假：10月24日(五)至10月26日(日)，一共休息3天(新制)。
今年因「紀念日節目實施條例」三讀通過，新制增加光復節為國定假日，而10月25日光復節當天適逢周六，因此將往前一天補假給民眾，變成了10月24日周五、10月25日周六、10月26日周日一連休假三天，而且是全民皆可放假。
有網友想起，10月底還有一個九九重陽節，忍不住也想問：「10月29日有放假嗎？」事實上，2025年農曆9月9日的重陽節落在國曆10月29日，而當天為星期三。
根據「紀念日及節日實施條例」條文表示，重陽節屬於民俗節日、非國定假日，因此不會放假。
行政院人事行政總處調整了「中華民國一百一十四年政府行政機關辦公日曆表（修正版）」，提供民眾參考。提醒大家，2025年到今年底前，新制還有新增「行憲紀念日」為國定假日，12月25日周四也將會放假一天，這天同時也是西洋的「聖誕節」。
資料來源：立法院、行政院人事行政總處