10月光復節連假還有放假！立法院表示，三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，確定多5天假期。民眾好奇詢問：「光復節連假幾號？10/24是國定假日嗎？重陽節有放假嗎？」行政院人事行政總處表示，2025行事曆修正版指出，10月24日至10月26日還有三天連假。而農曆9月9日（國曆10月29日）的重陽節屬於民俗節日、非國定假日，因此不會放假。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙十國慶連假最後，不少民眾已經開始詢問：「光復節連假幾號？10/24是國定假日嗎？」今年光復節因立法院表示，「還假於民」，三讀通過「紀念日節目實施條例」草案，確定多5天國定假日。

◾️2025光復節連假：10月24日(五)至10月26日(日)，一共休息3天(新制)。

今年因「紀念日節目實施條例」三讀通過，新制增加光復節為國定假日而10月25日光復節當天適逢周六，因此將往前一天補假給民眾，變成了10月24日周五、10月25日周六、10月26日周日一連休假三天，而且是全民皆可放假。

▲教師節、中秋節以及國慶日連假可以靈活運用，從9天連假到16天連假都有，就看上班族自己的規劃。（圖/NOWnews社群中心製圖）
▲2025下半年行事曆，10月還有光復節連假。（圖/NOWnews社群中心製圖）
九九重陽節「有放假嗎」？

有網友想起，10月底還有一個九九重陽節，忍不住也想問：「10月29日有放假嗎？」事實上，2025年農曆9月9日的重陽節落在國曆10月29日，而當天為星期三。

根據「紀念日及節日實施條例」條文表示，重陽節屬於民俗節日、非國定假日，因此不會放假。

▲民國114年（西元2025年）行事曆修正版。（圖／翻攝自行政院人事行政總處官網）
▲民國114年（西元2025年）行事曆修正版。（圖／翻攝自行政院人事行政總處官網）
2025行事曆：國定假日還有行憲紀念日！

行政院人事行政總處調整了「中華民國一百一十四年政府行政機關辦公日曆表（修正版）」，提供民眾參考。提醒大家，2025年到今年底前，新制還有新增「行憲紀念日」為國定假日，12月25日周四也將會放假一天，這天同時也是西洋的「聖誕節」。

資料來源：立法院行政院人事行政總處

相關新聞

虎航「高雄直飛799元」起便宜機票！日韓越澳12航線、價格一次看

國泰航空線上旅展8折！便宜機票優惠碼折2千　華航65折、長榮84折

星巴克買一送一、那堤半價多1杯！周末咖啡優惠　85度C第二杯半價

獨／翻轉布丁搶不到？翰林茶館「翻轉珍奶」來了　門市、價格一覽