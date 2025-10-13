愛出國的民眾快搶便宜機票！亞洲航空AirAsia表示，今（13）日起2025年末大促銷，0元飛清邁、曼谷、沙巴，「全航線2折」日本福岡3000元有找，飛大阪3013元、東京3088元、札幌3590元起，開賣時間、航線價格一次看。台灣虎航表示，現在「台北(桃園)－佐賀」1,799元起單程未稅機票好康。
亞洲航空AirAsia：0元機票飛清邁、曼谷！全航線2折「日本福岡免3000」促銷
亞洲航空表示，2025年末大促銷，預訂時間10月13日至10月19日限時7天開賣，出發日期2026年3月1日至11月30日，包含2026年暑假旺季（實際可訂日期以官網顯示為準），最低票價0元起單程未稅、其餘價格單程含稅。於AirAsia MOVE應用程式與官網airasia.com開放
AirAsia年末促銷機票！航線、價格一覽
台北出發
◾️「台北－沙巴」0元單程未稅、1380元起
◾️「台北－清邁」0元單程未稅、1442元起
◾️「台北－馬尼拉」1467元起
◾️「台北－曼谷 (廊曼)」2190元起
◾️「台北－吉隆坡」2388元起
◾️「台北－沖繩」2388元起
◾️「台北－福岡」2972元起
◾️「台北－大阪」3013元起
◾️「台北－札幌 (新千歲)」3590元起
高雄出發
◾️「高雄－曼谷 (廊曼)」0元單程未稅、1442元起
◾️「高雄－馬尼拉」1291元起
◾️「高雄－吉隆坡」2522元起
◾️「高雄－東京 (成田)」3088元起
聯程中轉
◾️「馬爾地夫」1835元起單程含稅
預訂日期：即日起至2025年10月19日
出發日期：2026年3月1日至2026年11月30日
台灣虎航：「台北－佐賀」1,799元起單程未稅
台灣虎航「台北 (桃園)－佐賀」1,799元起單程未稅便宜機票，旅遊期間即日起至2026年3月28日。每週二、四、日，獨家直飛佐賀，航程約2小時15分鐘，輕鬆賞楓紅葉、參加傳統祭典，說走就走。
資料來源：AirAsia、台灣虎航
台灣虎航「台北 (桃園)－佐賀」1,799元起單程未稅便宜機票，旅遊期間即日起至2026年3月28日。每週二、四、日，獨家直飛佐賀，航程約2小時15分鐘，輕鬆賞楓紅葉、參加傳統祭典，說走就走。