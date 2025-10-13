我是廣告 請繼續往下閱讀

電視劇《零日攻擊》獲得文化部、文策院補助逾1億餘元，劇情設定台海開戰為背景，然而該片一經播出，負評如潮。粉專「政客爽」今（13）日狠酸，在美國知名電影網站IMDb上，第三集開始，沒有一集超過3分，「這麼糟糕的表現，真的是走出國際，讓全世界都知道台灣抗中神劇有多爛。」政客爽今日在臉書發文指出，「耗費納稅錢1.1億的零日攻擊（十集），高達8集IMDb評分低於3分」，IMDb是美國最權威電影網站，很多影迷都習慣查詢該電影的評分決定是否觀看電影，喜歡電影的人基本上都知道。政客爽續指，「結果零日攻擊只有第1集有6分，第2集直墜3.1分，接下來3到10集沒有一集超過3分；那低於三分是什麼概念？爛片中的霸主『台北物語』也至少有4.5分。」政客爽狠酸，「這麼糟糕的表現，真的是走出國際，讓全世界都知道台灣抗中神劇有多爛」；網友們也紛紛留言表示，「沒想到IMDb的評審員竟然把這部垃圾影集完整看完，這應該算是職業傷害吧，對精神來說」、「這表示爛到連憨鳥都懶得洗分數了」、「花我的錢拍出酬庸影集才真的貽笑國際」、「還有三分誒，三分天註定，七分靠打拼」。