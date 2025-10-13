2025 ITF台北國際旅展將於11月登場，三大航空搶先舉辦「線上旅展」便宜機票促銷！國泰航空表示，全球75大精選航點「限時8折」，官網訂票優惠碼「CXITF25」現折2000元；易遊網表示，獨家推出華航「全航線65折」起，日韓賞楓最低免萬元；長榮航空表示，精選「優惠航線84折」起一次看。
國泰航空：全球75大精選航點8折！優惠碼「CXITF25」：現折2000元
搶在2025台北國際旅展登場前，國泰航空表示，即日起至11月14日開跑官網線上旅展優惠，精選全球75個熱門航點「限時8折」起，今年新增羅馬、布魯塞爾、慕尼黑、烏魯木齊及長沙等航點。三大優惠搶先看：
◾️全球75個「精選航點8折」起！
國泰航空限台北、高雄出發，預訂飛往亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等75個精選航點，即可享「限時8折」起優惠（須受細則及條款限制），短程推薦就近前往香港、東京享受冬季氛圍，也可到曼谷大啖街頭美食；長程則推薦到慕尼黑體驗濃厚歐洲聖誕氣氛、或是2026年3月開航的西雅圖航線。
◾️輸入優惠碼「CXITF25」：現折2000元
國泰航空的國泰會員登入官網訂票，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，每筆訂位滿20,000元或以上（不含稅金及附加費），即可享2,000元折扣（每日限首30筆訂位，限量優惠，先搶先贏）。
◾️代碼「CXPEYMIX」：升等商務艙加購優惠
凡於旅展優惠期間，於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，可享加價8,000元起優惠升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇（限本人使用）。
ITF台北國際旅展將於11月7日至11月10日在南港展覽館一館盛大登場，國泰航空位於攤位編號J1016，現場將販售機票、住宿及多款國泰航空精選商品；業者預告凡累積消費達指定金額，即可參加抽抽樂活動，最大獎送出萬元機票折抵金；攤位會設置趣味AI拍照機可互動體驗。
訂票期間：2025年即日起至2025年11月14日
出發時間：2025年10月13日至2026年9月30日（2026年2月11日至2月18日不適用）
國泰航空台北國際旅展點此看
易遊網：獨家「華航全航線65折」起！日韓賞楓機票：免萬元
搶攻秋冬旅遊與年末出國商機，易遊網表示，獨家攜手中華航空，即日起至10月16日，推出華航「全航線65折」起促銷票價，下單還有機會獲得「台北－鳳凰城」來回機票1張。每週三易遊網「機票狂歡日」還有加碼活動，除了祭出機票折扣碼最高「現折800元」，10月15日上午11點開搶華航香港來回機票3,999元含稅超甜一口價。
推薦民眾卡位日韓賞楓，韓國賞楓季約在10月中下旬開跑，首爾、釜山促銷票價「最低9千有找」。日本11月中旬起於北海道率先轉紅，至12月中下旬一路南下，東京來回含稅票價11,929元起、大阪票價則是12,569元起，還有不想人擠人的秘境鹿兒島來回含稅9,351元起。
東南亞航點則推薦曼谷、胡志明市，搭華航來回「最低8千元有找」還含稅；唯一直飛帛琉來回票價含稅也只要13,964元起；長程航點則有美國舊金山和西雅圖來回含稅最低不到2萬4千元；雪梨來回含稅最低26,396元起。提早安排2025春節及228連假等熱門假期正是時候。
開票日期：即日起至2025年10月16日
出發區間：即日起至2026年3月31日（適用出發日視各線別及淡旺季而異）
易遊網獨家華航全航線促銷點此進
長榮航空：精選「優惠航線84折」起！
2025長榮航空ITF線上旅展，於長榮航空官網或長榮航空APP，可享「精選優惠航線84折」起！適用成人、兒童及嬰兒個人機票；僅適用台灣地區出發，搭乘長榮/立榮航空之指定航線。
提醒大家，不適用延伸行程（美國、歐澳線除外，僅長榮航空航段享有折扣優惠）、不適用共掛班號；促銷機位有限，無可售機位時恕不提供上述優惠票價；機票相關稅項為浮動價格，實際含稅票價請以系統查詢為準。
購票期間：2025年10月13日至2025年11月16日
出發期間：2025年10月13日至2026年6月30日
2025長榮航空ITF線上旅展點此進
資料來源：國泰航空、易遊網、長榮航空
