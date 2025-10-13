我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉進入倒數，支持郝競選的前中廣董事長趙少康日前踢爆，中國介入藍營主席選舉，今（13）日再度召開記者會，曬出統計數據。對此，前立委邱毅今（13）日狠酸，趙少康玩的這一招叫一石三鳥，「我訥悶趙少康這麼厲害，怎不去鬥鬥民進黨，鬥鬥賴清德？專整自家人有什麼用？」趙少康日前踢爆，中國介入藍營主席選舉，卻被名嘴酸拿不出證據，今（13）日再度召開記者會，同時曬出統計數據，TikTok最近一個月，與國民黨主席選舉相關共1790部，與鄭麗文有關的影片高達900部，每日平均30部，「我相信六個候選人，他們個人也沒有這個能力，背後到底是誰在後面搞？要把他抓出來。」對此，邱毅今日在臉書發文表示，「趙少康還嫌事鬧的不夠大，今天上午十點十五分，準備開記者會繼續追打，顯然他認為『大陸介選黨主席』有賣點。」邱毅直言，「趙少康等於遞給賴清德一把刀子，讓賴清德有借口去修國安法，修反滲透法，另外也可能再搞出數位中介法，把控制魔爪伸入網路，從沈伯洋、王義川、邱議瑩、吳思遙等人的反應，就可看出民進黨想打蛇隨棍上。」邱毅表示，「明眼人都知道，就只是大陸網友的評論，為什麼上綱到官方的介選，還硬扯上國安問題？」；邱毅觀察網上這2天的反應指出，一是反彈文增多，對趙少康不滿，也攻擊郝龍斌，甚至波及張亞中，二是支持鄭麗文的文章不減反增。邱毅續指，三是標題文特多，就是標題聳動，但內容與標題完全無關；四是AI生成文大量增加；五是機器人發文明顯增加，「不過，上述的文章或視頻，只要稍有常識，就可判斷是民間的行為。」邱毅表示，當然也有可能是公關公司的操作，「問題是這些公關公司是那𥚃來的？民進黨長期就有一些公關公司在幹這事，專門無中生有、挑撥離間、分化鬥爭。」邱毅直言，趙少康若真懷疑有候選人在搞這骯髒事，其實早就該向黨中央檢舉，要朱立倫撤查，即使不想打草驚蛇，也可私下調查，「趙少康絕對有這個資源和能耐，只要真查下去，三天內就水落石出，真相大白了。」邱毅痛批，偏偏趙少康用了一招模糊策略，「他（趙）說他沒指名道姓說誰，郝龍斌也跟著依樣畫葫蘆，但他出示的網路資料都是批郝捧鄭的；他攻擊的目標也很清楚，老實的張亞中自己跳坑，公開點名鄭麗文。」邱毅表示，趙、郝本來就想避開法律及政治責任，找人背鍋，張亞中硬被他們給利用了，做了背鍋俠，無端捲入紛爭，而且聽說原來講好的周二張郝辯論又黃了。邱毅狠酸，「趙少康玩的這一招叫一石三鳥，我姑且稱做『打鄭捧郝耍張』，我訥悶趙少康這麼厲害，怎不去鬥鬥民進黨，鬥鬥賴清德？專整自家人有什麼用？」