我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅過往質詢的嘶吼金句，被改編成神曲《沒出息》爆紅。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳昨（12）日分析，《沒出息》已完全輾壓了殺聲震天的國民黨黨主席選舉原因有三，「不知道會不會給候選人們一些儆醒，要讓自己『從從容容、游刃有餘』，才能讓自己贏得更優雅，更有利於日後的黨內團結啊？」鈕則勳在臉書發文表示，王世堅「本來應該從從容容、游刃有餘」的迷因，已完全蹍壓了殺聲震天的國民黨黨主席選舉，原因有三；鈕指出，首先，國民黨主席選舉到後期近身肉搏熱戰，郝龍斌、鄭麗文與羅智強三強，或許應該把張亞中校長也列進來，四強已經砲火四射，明的暗的都來，依然攪渾了這一場攸關2028重返執政的關鍵工程，「這種對同志毫不留情的攻防，完全證明了老K仍然是『內鬥內行、外鬥外行』。」鈕則勳續指，第二是，郝龍斌找縣市長背書，羅智強說自己是世代交替安心可靠的「最大公約數」，鄭麗文則依靠基本盤與網路聲勢，冷處理對手的質疑，雖然各候選人已經拿出了壓箱寶，但負面選戰已經鋪天蓋地，甚至還有陣營質疑境外網軍影響選舉，「這招除了是明顯的『七傷拳』外，還讓民進黨找到口實來證明修國安法的正當性，順勢吃國民黨豆腐！這種送子彈給綠營，並搗毁日後黨主席治理正當性，並讓老K立法院黨團裡外不是人的操作，更驗證了主席選舉根本就是歹戲拖棚」。鈕則勳再指，第三是候選人殺得難分難解，但黨內的大咖與黨中央也都冷處理、裝沒事，遑論出來喊話控制情勢，只想和候選人們維持等距關係，以免得罪或捲入是非，「就以這三個理由來說，國民黨主席選舉的這戲碼，會有多少票房可想而知。」鈕則勳狠酸，還不如多刷一下網路上各種不同版本的「堅哥迷因」《沒出息》，畢竟鈕哥認為「堅哥迷因」網路爆紅的原因脈絡，更能讓你在看國民黨主席選舉的訊息後，達到平復心靈的效果。鈕則勳表示，能平復心靈的原因非常簡單，首先，王世堅極具戲劇張力、表情多變的質詢，本來在網路上聲量就很高，也能夠鎖定媒體的議題設定，吊足觀眾及網友的胃口，讓大家期待他的創意表現。鈕則勳指出，況且王世堅的區隔性定位「批藍又打綠」，可維持自己個性特質的一致性，網友更封他為「真男人」，讓他不僅能拓票中間選民，甚至也有淺藍選民喜歡他。鈕則勳續指，王世堅的「台式風格」質詢也讓大陸網友有興趣，所以才會繼前一波網友的「從從容容、游刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」社群AI模仿秀爆紅後，有才的網友進階譜曲《沒出息》更成為家喻戶曉的神操作。鈕則勳表示，而哥迷因《沒出息》的爆紅，恰好是在國民黨主席選舉候選人殺的難分難解的當下，「不知道會不會給候選人們一些儆醒，要讓自己『從從容容、游刃有餘』，才能讓自己贏得更優雅，更有利於日後的黨內團結啊」。