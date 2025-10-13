我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉進入倒數，支持郝競選的前中廣董事長趙少康日前踢爆，中國介入藍營主席選舉，今（13）日再度召開記者會，曬出統計數據，疑似試圖「抹紅」其他候選人的行為引發熱議，不僅前立委邱毅狠酸，「趙少康這麼厲害，怎不去鬥鬥民進黨，鬥鬥賴清德？專整自家人有什麼用？」，連同前立委蔡正元也出面開罵，讓邱毅今（13）日再度發文讚，「剛聽蔡正元狠批趙少康，聽得真爽，好像血都熱了起來。」邱毅今日在臉書發文表示，「剛聽蔡正元狠批趙少康，聽得真爽，好像血都熱了起來。早該有人這麼駡他了。」邱毅痛批，「在台灣，這些外省權貴作威作福習慣了，自以為還是政治金童，特愛擺出高人一等的優越感，不知都已三分像人，七分似鬼，還在自以為是金童，活該有像蔡正元這樣的狠人，替台灣人民好好的教訓修理他。」邱毅指出，記者引用他臉書的內容，質疑趙少康上午的記者會，問趙「強調『大陸介選國民黨主席』，是否會給民進黨攻擊國民黨的口實，並成為修改國安法的借口？」，趙少康則回「邱毅是紅統，他的話不值一駁」，不過說完後，又駁了好久。邱毅直言，「其實很多人說他（趙少康）是CIA間諜，剛才蔡正元也如是批他，蔡正元說，他跟黎智英一夥，惺惺相惜，狼狽為奸，所以他的話也不值一駁，說真格，他的話都是水分，沒有乾貨，也不好駁。」邱毅表示，「蔡正元把我臉書文章念了一遍，結論是我太客氣了，其實，我不是客氣，是真的看不起這種自以為是的水仙，而且國民黨主席決戰日將屆，我也不想太激化網民的情緒，所以對他（趙少康）才特別客氣，沒想他把我的客氣，當成是順服他權勢的理所當然。」邱毅狠酸，趙少康在記者會𥚃說：「被網民批評，痛了還不能喊痛嗎？」，乍聽之下，還有些道理，「但是，他不是成天都在駡人嗎？他只知道被駡會痛，想哀嚎，他沒想，他駡人，別人也會痛，卻無處哀嚎。」邱毅直言，「權貴是不會有同理心的，沒落的權貴就更惡劣了，因為不惡劣，不囂張，又怎麼遮掩內心深處的自卑呢？」