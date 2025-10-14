三大披薩優惠一次看！吃到10月連假，必勝客表示，優惠碼「94199」爽吃9款大披薩199元「比買一送一便宜」；拿坡里披薩「買大送大」、炸雞買4送4；達美樂燒肉披薩優惠碼「640052」外帶享半價。
必勝客：9款「大披薩199元」！優惠碼94199
必勝客表示，10月平日限定，外帶單點13吋大披薩優惠價199元！爽吃9款口味包括：蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、夏威夷、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞；而且加價115元還可升級「芝心餅皮」。
拿坡里：大披薩買一送一！炸雞買4送4
拿坡里表示，即日起至11月3日，全台門市內用或外帶都有超狂披薩炸雞優惠開吃！拿坡里披薩「
買大送大」，「金賞烏魚子大披薩」特惠價490元（原價880元）！買4塊拿坡里炸雞「免費送青花椒烤雞翅4支」特惠價260元（原價520元）。
達美樂：燒肉披薩外帶半價！優惠碼「640052」
達美樂表示，今年聯名胡同燒肉跨界打造「秘醬嫩牛燒肉披薩」，即日起，到達美樂全台門市，外帶大披薩半價優惠469元，官網使用優惠碼640052，也有5折披薩爽吃。
資料來源：必勝客、拿坡里、達美樂
我是廣告 請繼續往下閱讀
必勝客表示，10月平日限定，外帶單點13吋大披薩優惠價199元！爽吃9款口味包括：蒜香起司燻雞培根、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、夏威夷、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、BBQ黃金嫩雞；而且加價115元還可升級「芝心餅皮」。
拿坡里：大披薩買一送一！炸雞買4送4
拿坡里表示，即日起至11月3日，全台門市內用或外帶都有超狂披薩炸雞優惠開吃！拿坡里披薩「
達美樂表示，今年聯名胡同燒肉跨界打造「秘醬嫩牛燒肉披薩」，即日起，到達美樂全台門市，外帶大披薩半價優惠469元，官網使用優惠碼640052，也有5折披薩爽吃。