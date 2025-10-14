我是廣告 請繼續往下閱讀

結果店員說只提供「群組」的人喊單有貨，我們這種實際到場購買的消費者竟然完全買不到，真是傻眼

但這種限量品購買還開小圈圈喊單，作為消費者根本不能接受。

▲7-11「翻轉布丁」還沒上市就轟動，早上上週就有門市在群組開放民眾預購填單，加上各門市進貨量有限，根本還沒上架現場客人就已買不到。（圖／翻攝Threads）

7-11統一翻轉布丁「群組早就被預訂爆」！現場客人傻眼、店員無奈

許多門市根本已經喊單喊到「沒有辦法再賣給現場客人」

被問翻轉布丁已經快要煩死了，全台就52萬顆，每家店能分到的額度有個10條就要偷笑了，統一自己飢餓行銷把話題炒起來，然後再說沒貨.....最衰的還是店員

▲7-11統一翻轉布丁還沒開賣之前，有許多門市提供讓客人在群組上預購，讓許多現場客人即便進貨也買不到，認為非常不公平。（圖／7-ELEVEN提供）

7-11統一翻轉布丁到底何時可買？店員透露進貨時間

只能加入群組排候補，實際可以進貨多少我們自己也不知道。」

「我們沒開放群組預購都是採取現場購買，但可以加入群組，門市到貨會通知，應該要今天中午後至明天才會有」。

▲7-11統一翻轉布丁開賣日開天窗，不少人撲空買不到，店員建議加入門市群組查看到貨時間或者排候補。（圖／7-ELEVEN提供）

7-11「統一翻轉布丁」原本訂於昨（13）日開賣，全台限量52萬顆，但沒想到一堆人衝到門市去買時卻撲空，撇開沒到貨問題不說，有不少民眾詢問店員之後發現，就算有進貨自己根本也買不到，因為許多門市早就已經被顧客「群組預訂」，讓許多人認為這並不公平，對於有限量的產品來說「本來就不應該提供預訂」，貼文引爆廣大迴響。有網友在社群平台「Threads」貼文指出，去超商要買翻轉布丁，，看一堆人分享各地7-11群組早就爆單，我就問，如果要搞這種預購才買得到的商品為何不早講？超商群組文化或許行之有年，平常拿來團購打折立意良善，促進消費我可以理解，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「群組喊限量商品真的很不行，很多人根本就不知道這個資訊啊！」事實上，早在7-11宣布會開賣「統一翻轉布丁」時，就已經有許多7-11在自己門市的群組上提供顧客直接預訂，且根據後續公布全台限量52萬顆翻轉布丁來看，。雖然各個門市群組銷售規範不同，每個人也都可以加入群組，但對於大多數消費者來說，肯定都是沒有加入群組的，才會認為這次限量商品開放群組先預購並不公平。有店員也出面表示「，我連個本尊都還沒看到過，也請不要再為難店員了各位，要罵去罵統一，每次都要玩這種把戲」。《NOWNEWS》記者也在13日、14日早上7時都到2間7-11實際查看，架上都只有一般正常的布丁，詢問店員何時會到貨，一間門市店員直接坦言：「群組已經預購爆單，另一間店員則透露應該是今天至明天才有貨，由此可以得知，每間門市雖然都有設立群組，但實際上操作販售商品模式不盡相同，早期7-11在賣過年福袋時就曾經發生過一樣事件，限定行李箱款在許多門市根本「上架即消失」，很多門市早就預留給群組熟客訂購，結果引爆客人不滿。不過還是要說，雖然大家都很想吃統一翻轉布丁，