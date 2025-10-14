10月連假迎接萬聖節，必勝客出手了！主打黑色幽默「黑咖哩黃金豬排披薩」，必勝客表示，滿滿濃厚暗黑咖哩、每一片披薩都吃得到紮實黃金豬排，藏有三種起司美味，黑金美味Trick or Meat，下殺399元近5折開吃。點點心表示，「黑俠豬仔包、萌鬼蝙蝠蛋塔、蜘蛛菠蘿包、幽靈南瓜球」萌鬼點心快閃。
必勝客：萬聖節「黑咖哩黃金豬排披薩」399元
萬聖節就在等必勝客！今年「不給豬排就搗蛋！」幽默限定「黑咖哩黃金豬排披薩」開吃，嚴選洋蔥與紅蘿蔔炒至焦糖化，蔬菜香甜搭配日本進口咖哩塊與多種天然香辛料，煮出濃厚美味，必勝客表示：「每一片披薩都吃得到黃金豬排、每一口都充滿厚實肉香與滿足感」。
還配上香濃起司、黃起司片、帕瑪森起司、美乃滋與洋香菜葉，三種起司美味打造應景黑金配色。還推薦黑、黃、紅色「酥炸三味甜不辣」與「巧克力QQ球」一起暗黑搞怪。
即日起必勝客「黑咖哩黃金豬排披薩」限時限量開賣，期間限定單點大披薩優惠價只要399元（原價780元），相當於近5折爽吃。即日起至10月31日，PK雙饗卡APP開玩萬聖節限定活動「鬼混之夜來PK」，挑戰驚喜遊戲爽拿超值優惠券，成功過關還可累積SWITCH 2抽獎資格。
點點心：「黑俠豬仔包」4大萌鬼點心開吃
港點霸主「點點心」萬聖節打造萌鬼俏皮造型點心！只在10月16日至10月31日全台門市快閃，數量有限，售完為止。
◾️「黑俠豬仔包」3顆158元：點點心超人氣豬仔流沙包，萬聖節變裝換上黑俠客面罩，潮萌開吃。
◾️「萌鬼蝙蝠蛋塔」2顆98元：港式香酥蛋塔特別搭配OREO餅乾製成的黑色小蝙蝠（高雄巨蛋店無供應）。
◾️「蜘蛛菠蘿包」3顆148元：可可口味的暗黑蜘蛛網裂紋，搭配奶香酥皮包裹鬆軟麵包（高雄巨蛋店無供應）。
◾️「幽靈南瓜球」2個108元：綿密南瓜包覆香濃乳酪，口感Q彈，熱熱吃可是會爆漿。
資料來源：必勝客、點點心
港點霸主「點點心」萬聖節打造萌鬼俏皮造型點心！只在10月16日至10月31日全台門市快閃，數量有限，售完為止。
