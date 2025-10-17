我是廣告 請繼續往下閱讀

賴俊宏分享，有5大NG姿勢，最容易讓痠痛找上門：

1.低頭滑手機、長時間盯螢幕

2.久坐駝背、彎腰打電腦

3.翹腳坐姿、盤腿坐太久

4.側躺看手機、躺床追劇

5.睡姿不良、枕頭高度不對

常感覺肩頸僵硬、腰痠背痛，還出現手麻、腳麻，看了許多醫師仍反覆發作，中醫師提醒，真正的元兇可能不是年紀、勞損，可能是每天無意識做出的「NG姿勢」影響，包括低頭滑手機、久坐駝背或盤腿坐太久等5種姿勢要特別留意。中醫師賴俊宏提到，中醫觀點認為，當身體姿勢不良、氣血不順，就容易出現痠、麻、脹、痛等各種不適；而這些問題往往不只是局部的毛病，更可能是整體身體平衡出狀況。：常見問題包括肩頸痠痛、落枕、頭痛、手臂麻。長期低頭會讓肝氣鬱結、氣血不暢，頸部經絡受阻，久了就會產生氣滯血瘀型的疼痛。：會有肩膀緊、背痛、腰痠、脊椎側彎情況。賴俊宏指出，久坐會傷脾，氣血不足便無法滋養筋骨，容易引發慢性筋膜炎或腰肌勞損。：常見骨盆歪斜、坐骨神經痛、腿麻；而中醫認為，長期翹腳會讓經絡卡住，特別影響肝經、膽經和膀胱經，使下半身氣血不通，產生麻木、沉重感。：會有脖子歪斜、肩胛酸痛、視力疲勞、睡不好的情形。中醫觀點「臥則血歸於肝」，但姿勢不對反而會耗傷肝血、擾亂氣機，讓你眼花、疲勞、注意力難集中。：可能會導致早上落枕、頸肩痠痛、全身無力。賴俊宏表示，如果枕頭太高、習慣趴睡，會影響氣血流動，經絡緊繃，造成頸椎歪斜、痠麻僵硬。針對姿勢引起的痠痛，賴俊宏提到，會以不同重點處理，像是透過針灸、拔罐、刮痧等方式，刺激像是肩井、風池、腰俞這些常見的痠痛穴位，幫助肌肉放鬆、氣血流通等。但仍要注意姿勢正確，坐著的時候記得挺胸收腹、雙腳平放，別再翹腳，並將螢幕高度等調整，減少駝背的機會。而看手機時，要把螢幕抬高到眼睛平行，不要一直低頭。賴俊宏建議，每隔30至40分鐘，就可以動一動，一週安排2、3次運動，如太極、瑜伽、核心訓練等。也盡量避免趴睡、側躺滑手機，改成平躺入睡會更健康