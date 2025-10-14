星巴克鐵粉注意！2025「太妃核果風味那堤」要回歸了，星巴克表示，11月4日「金星耶誕派對」搶先喝，全台45家指定門市一次整理；台灣市場限定「星品牌風格GIANT熊寶寶」，節慶不鏽鋼杯、水壺、薑餅人置物盤搶先收藏。統一超商7-11獨家販售義大利咖啡SAQUELLA膠囊。
星巴克「太妃核果那堤」回歸！2025金星耶誕派對
星巴克表示，2025金星專屬耶誕派對「Merrier Together耶誕喜悅、分享幸福」，第十一年閃耀登場！將於11月4日在45家指定門市舉辦，會員可透過金星禮線上兌換平台，以40顆金星禮星星報名參加，成功報名者可於當晚搶先開喝星巴克冠軍季節飲品「太妃核果風味那堤」，還能先收藏限定派對首賣商品與專屬回饋。
星巴克「金星專屬耶誕派對」報名預約辦法一次看
報名時間：2025/10/14 (二)上午11:00~10/30 (四)中午12:00 (名額有限，額滿為止)
舉辦地點：45家金星專屬耶誕派對指定舉辦門市
線上兌換－2025金星專屬耶誕派對入場資格登入星禮程會員 (金星級會員專屬)
金星禮線上兌換平台點此進
星巴克派對限定首賣商品！GIANT熊寶寶、耶誕數不鏽鋼杯
2025年星巴克特別推出台灣市場限定「星品牌風格GIANT熊寶寶」，主打品牌綠結合米白色的溫暖冬裝風格，還戴上星星耳罩、Bearista小熊斜背包、並穿上Logo針織毛衣，有夠可愛。
並推薦搭配專屬典藏禮盒的「星芒璀璨Bling不鏽鋼TOGO冷水杯」、「裝飾耶誕樹不鏽鋼水壺」、「裝飾薑餅屋不鏽鋼杯」，每年必收的經典杯款「25耶誕紅杯不鏽鋼杯」，及節慶氛圍的「薑餅人造型置物盤」。超過120種糕點、包裝食品、節慶禮盒與耶誕新品，優先讓金星級會員搶先購買珍藏。
另外，統一超商7-ELEVEN則獨家販售義大利咖啡SAQUELLA全新膠囊，來自阿布魯佐、擁有超過160年歷史，把正統義式烘焙工藝轉化為咖啡膠囊，開喝花果香氣的「100%阿拉比卡咖啡」、焦糖可可香的「深焙咖啡」、還有「特選中焙」及「沃魯托濃縮」。
即日起至11月11日，每盒10顆咖啡膠囊199元，活動期間「買一送一」，相當於單顆價格9.95元、一顆10元有找，划算開喝。
資料來源：星巴克、7-11
- 選擇兌換品項後進入兌換頁面，點選欲報名門市後，點選「立即兌換」完成扣星流程。
- 完成兌換扣星後，即代表活動報名完成！系統將自動寄發確認函至星禮程帳號電子信箱。
星巴克「2025金星耶誕派對」全台45家門市一覽：
1. 義14門市 基隆市中正區義一路14號 02-2427-8583
2. 淡海門市 新北市淡水區中山北路二段183號 02-2622-6701
3.天玉門市 台北市士林區天玉街38巷18弄1號 02-2875-1361
4. 內湖民權門市 台北市內湖區民權東路六段182號 02-2793-9550
5. 民生三民門市 台北市松山區民生東路五段150之1號 02-2767-6603
6. 南京西門市 台北市大同區南京西路36號1樓 02-2549-0886
7. 後山埤門市 台北市南港區忠孝東路五段968號 02-2653-8532
8. 台北時代門市 台北市信義區忠孝東路五段8號2樓 02-2722-6292
9. 萬華西藏門市 台北市萬華區西藏路123號 02-2303-1368
10. 蘆洲三民門市 新北市蘆洲區三民路120號 02-2848-5279
11. 林口中山門市 新北市林口區中山路369號 02-2601-1287
12. 新莊尚德門市 新北市新莊區中正路518號 02-2901-9826
13. 板橋新埔門市 新北市板橋區文化路一段220號 02-2255-5621
14. 南勢角門市 新北市中和區和平街1號 02-8668-2361
15. 學勤北大門市 新北市樹林區大雅路288號 02-3501-7929
16. 北新門市 新北市新店區民權路27號1樓 02-2910-6121
17. 桃園藝文門市 桃園市同德五街61號1樓 03-315-0432
18. 八德介壽門市 桃園市八德區介壽路一段728號1樓 03-374-2530
19. 青埔高鐵南門市 桃園市中壢區高鐵南路二段231號 03-287-5362
20. 內壢中華門市 桃園市中壢區中華路一段669號 03-461-4658
21. 新竹關埔門市 新竹市東區埔頂二路71 號 03-579-7452
22. 新竹北門市 新竹縣竹北市光明一路372號 03-558-8422
23. 竹東杞林門市 新竹縣竹東鎮中山路48號 03-510-3837
24. 新竹州圖門市 新竹市東區文化街8號 03-522-8587
25. 頭份中央門市 苗栗縣頭份市中央路372號 03-767-5741
26. 宜蘭宜興門市 宜蘭縣宜蘭市鐵路二巷13號 03-935-4756
27. 花蓮中央門市 花蓮縣花蓮市中央路四段11號 03-846-2363
28. 台東新生門市 台東縣台東市新生路133號 08-933-7098
29. 豐原向陽門市 台中市豐原區向陽路182號 04-2522-7956
30. 文心甘肅門市 台中市西屯區文心路三段135號1樓 04-2317-2385
31. 大英門市 台中市南屯區公益路二段131號 04-2327-3525
32. 大里門市 台中市大里區國光路二段411之1號 04-2406-2933
33. 太平門市 台中市太平區中山路四段21號 04-2395-3734
34. 和美門市 彰化縣和美鎮道周路445號 04-755-4826
35. 彰化曉陽門市 彰化縣彰化市曉陽路358號 04-761-7548
36. 斗六中正門市 雲林縣斗六市大學路二段308號 05-537-2012
37. 嘉義中興門市 嘉義市西區中興路398號 05-231-4313
38. 嘉邑門市 嘉義市東區垂楊路2號 05-275-3081
39. 新營門市 台南市新營區中正路6-5號 06-637-0065
40. 康橋門市 台南市永康區東橋八街90號 06-302-7361
41. 楠梓德民門市 高雄市楠梓區德民路828號 07-364-1347
42. 美術願景門市 高雄市鼓山區美術東二路9號 07-522-3561
43. 鳳山光遠門市 高雄市鳳山區光遠路396號 07-740-7540
44. 高雄夢時代門市 高雄市前鎮區中華五路789號1樓 07-823-2611
45. 屏東自由門市 屏東縣屏東市自由路601號 08-766-7359
