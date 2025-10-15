我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐德幸福圖書室第55所啟用儀式，彰化縣教育處長蔡金田、總經理陳國甫、藝人廖盈婷及彰化復興國小校長謝添裕、芙朝國小校長周金木與孩子們開心合影。

▲歐德何俊明設計師(左一)為彰化復興國小規劃第54所幸福圖書室，右起陳國甫總經理、藝人廖盈婷、校長謝添裕與學生開心合影。（圖／歐德集團提供）

▲在充滿童趣的芙朝國小第55所歐德幸福圖書室，左起陳彥霖設計師、陳國甫總經理、校長周金木與孩子開心合影。（圖／歐德集團提供）

▲第二度擔任幸福圖書室啟用儀式主持人，也是歐德愛用者的廖盈婷，開心陪伴孩子閱讀。（圖／歐德集團提供）

歐德集團「百閱計畫」邁入第21年，喜迎「第55所」新里程碑，10月13日在彰化縣為「復興國小」、「芙朝國小」舉辦「幸福圖書室」啟用儀式。彰化縣政府教育處蔡金田處長、歐德集團總經理陳國甫、經戰會中區會長何修榕、復興國小校長謝添裕、芙朝國小校長周金木等多位貴賓蒞臨，由藝人廖盈婷擔任主持人，兩校學生分別以「跳鼓陣」、「竹笛重奏」，歡慶圖書室落成。復興國小逾百年，學生不到60人，圖書室老舊失修、照明不足、安全堪憂；芙朝國小僅61名學生，多為弱勢家庭，原圖書室採光差、櫃體過高、空間侷促，導致使用率低。透過歐德集團「百閱計畫」的支持，兩校圖書室煥然一新，使用健康環保綠建材，設計融入自然、質樸元素，改善書櫃與照明，規劃多功能閱讀空間，提升動線流暢度，並且全館鋪設orderfloor超耐磨木地板兼具美感與安全性，小朋友們一踏入改裝後的歐德圖書室驚呼聲連連！開心自由選擇喜愛的閱讀角落，安心探索知識。彰化縣府教育處蔡金田處長致詞表示：「感謝歐德集團長年深耕閱讀教育，這是第二次與彰化縣合作，為孩子打造舒適的學習環境。教育是改變未來的力量，百閱計畫不僅是空間翻新，更為孩子種下愛閱讀的種子，縣府會攜手學校、企業努力翻轉偏鄉教育。」廖盈婷說道：「看到孩子對閱讀的熱情與純真的笑容，是最幸福的時刻。」歐德集團總經理陳國甫表示：「歐德百閱計畫從不間斷為偏鄉孩子打造閱讀夢想的起點，閱讀能啟發想像，也能改變未來。更要感謝每位支持歐德的客戶，您的一份信任，都成為讓愛延續的力量，讓孩子的夢想持續被看見。」自2005年起，歐德集團推動「百閱計畫」，目標完成100所幸福圖書室。截至2025年，已為全台55所學校打造幸福圖書室。隨著復興、芙朝國小的加入，閱讀的種子在彰化再次發芽，為偏鄉孩子插上知識的翅膀，用閱讀改變孩子的未來。