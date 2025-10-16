我是廣告 請繼續往下閱讀

▲UNIDESIGN洋芋片「經典原味」，將馬鈴薯薄切後以簡單的鹽調味凸顯薯味香氣。（圖／NOWNEWS攝）

▲UNIDESIGN洋芋片「唐辛子風味」結合多種辛香料，味道濃郁但不膩口。（圖／NOWNEWS攝）

近期各類美食、點心紛紛推出新奇的口味搶占大眾視野，尤其香菜相關產品更是社群平台的流量密碼，從香菜洋芋片、香菜馬卡龍甚至到最近的香菜霜淇淋等等，想嚐鮮的人很多，但也有很多人抱持著「你可以不吃，但一定要買給朋友吃」的惡搞心態，引發許多的話題。然而，最近生活質感品牌UNIDESIGN，破天荒首度推出洋芋片，用最經典的口味，提供民眾追劇、宵夜、休閒解饞的全新選擇，更有望空降成為洋芋片新王者。UNIDESIGN洋芋片系列使用整顆馬鈴薯切片製成，並一次推出兩款口味「經典原味」、「唐辛子風味」，用回歸初心的調味，來喚回消費者對洋芋片原始的喜好。「經典原味」洋芋片將整顆馬鈴薯薄切後製成，並佐以簡單的鹽調味，簡易調味更凸顯馬鈴薯的香氣；「唐辛子風味」則結合多種辛香料，散發烤焙蔬菜與洋蔥的鮮甜香氣，味道微辣且濃郁，一口接一口且讓人愛不釋手。而《NOWNEWS今日新聞》記者也搶先試吃，兩款在口感上屬於薄脆類型，「經典原味」的馬鈴薯香氣相當突出，加上薄鹽也有畫龍點睛的效果，彷彿有吃到薯條的既視感；而「唐辛子風味」則在原本的薯香上又多了辛香料的鹹香，口味較重但不膩口，非常「涮嘴」，是會讓人吮指回味又富有層次的風味。這款UNIDESIGN洋芋片將於10/15起在全台7-ELEVEN獨家上市，建議售價一包30元，首波販售系列商品限時任選口味第二件5元，等於兩包只要35元！無論你是不是洋芋片的愛好者，都可以趁優惠價嚐鮮，不管是上班時在辦公室解饞，或者消夜最便利的選擇，全新上市的UNIDESIGN洋芋片，有望用最簡單的風味，抓住消費者們的味蕾，掀起一波搶購的熱潮！