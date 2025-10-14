我是廣告 請繼續往下閱讀

富國島躍居亞洲最美島嶼之首

▲越南富國島有世界最長纜車，可以觀覽海景和高處風景。（圖／記者賴正琳攝）

峇里島旅遊品質成問題

▲印尼觀光勝地峇里島。圖為峇里島著名景點海神廟。（圖／記者顏得智攝）

免稅天堂蘭卡威異軍突起

▲潛水愛好者的天堂「巴雅島海洋公園」是蘭卡威必遊的景點。 （圖／翻攝自pixabay）

海島旅遊是許多人夢寐以求度假方式，美國知名旅遊雜誌《康泰納仕旅行者》（Condé Nast Traveller）近期評選出最新一份「亞洲最美島嶼」排名，過往的常勝軍印尼峇里島滑落至第六名，取而代之的是越南富國島，旅客相較去年同期成長65.8%。根據越南快訊報導，美國知名旅遊雜誌《康泰納仕旅行者》今年度的讀者評選投票，選出最美麗的亞洲島嶼，超過 757,000 名《康泰納仕旅行者》讀者參與了這份評選調查，並分享了他們對各種旅行體驗的看法，包括城市、島嶼、酒店、度假村、遊輪、水療中心和航空公司。在今年的評選中，過往數度排在第一的印尼峇里島被越南富國島取代。在這份榜單中居首的是富國島。得分 95.51 分，比去年增加 0.15 分。今年1月至9月，該島接待外國遊客達120萬人次，較去年同期成長65.8%，已完成今年100萬人次的目標。越南安江省旅遊局稱，今年目前為止，富國島已接待遊客 650 萬人次（包括國內遊客），已超過去年的 590 萬人次。該雜誌年度讀者評選投票的結果，峇里島獲得了 89.84 分（滿分 100 分），位列今年第六位，僅次於富國島、馬來西亞的蘭卡威、泰國的蘇美島、菲律賓長灘島和菲律賓的巴拉望島。峇里島融合了印度教和峇里島的傳統信仰，長期以來以其豐富的文化遺產而聞名，包括複雜的舞蹈、迷人的祭儀和古老的寺廟。然而，由於污染和過度擁擠，許多外國人認為它是最被高估的旅遊目的地之一。峇里島當局最近針對外國遊客推出了新的指導方針，以遏制不良行為並在旅遊熱潮中改善其旅遊形象，強烈禁止遊客亂丟垃圾或污染環境，包含向湖泊和河流丟垃圾。今年1月至7月，峇里島接待了超過400萬名外國遊客，高於去年同期的389萬人。馬來西亞蘭卡威被《康泰納仕旅行者》的讀者評選為今年亞洲第二美麗的島嶼，僅次於越南富國島。蘭卡威獲得了 92.99 分（滿分 100 分）。蘭卡威位於馬來西亞西北部約 30 公里處，是一個由 99 個島嶼組成的群島，以免稅而聞名，島上的大部分必需品都是免稅。蘭卡威屬於熱帶季風氣候，12 月至 2 月為短暫的旱季，3 月至 11 月為漫長的雨季。