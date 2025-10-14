日本前經濟安保大臣高市早苗在當選自民黨總裁後，外界預估她有望成為首位女首相，日媒披露，高市早苗已經開始安排內閣人事，點名總裁選舉的對手小泉進次郎出任防衛大臣、林芳正出任總務大臣，展現黨內團結。
高市早苗當選自民黨總裁，外界原預估能登頂首相大位，但日本公明黨10日宣布，退出與自民黨長達26年的執政聯盟，讓高市早苗的首相之路增添變數，雖仍有機會被提名為首相，但恐面臨少數執政，甚至可能政黨輪替。
不過，據《日本經濟新聞》、《讀賣新聞》報導，多位自民黨消息人士透露，高市早苗已經著手安排內閣人事，包括安排現任農林水產大臣小泉進次郎出任防衛大臣，內閣官房長官林芳正出任總務大臣。另外，自民黨也正在考慮，由前幹事長茂木敏充出任外交大臣。
值得注意的是，這幾人都是高市早苗此次自民黨總裁選舉的競爭對手，小泉進次郎位居第二、林芳正是第三名，茂木敏充則是第五名。
小泉進次郎的選區位於神奈川縣橫須賀市，當地有美國海軍基地及日本海上自衛隊司令部，因此安保也是也是小泉關注的焦點，雖然被認為歷練不足，但也有人支持小泉累積外交國防經驗。林芳正的安排則符合本人「希望多走訪地方」的意願，茂木敏充在安倍、菅義偉、岸田內閣都曾擔任過外相，經驗豐富。
而在選舉中拿到第四名的前經濟安全保障大臣小林鷹之，也已經被安排出任自民黨政策調查會長，是黨內的重要職務。外界認為，高市早苗此舉旨在透過任命所有候選人擔任重要職務，來建立黨內團結體制。
報導也提到，在臨時國會的首相推選中，自民黨在眾議院僅有196席，在公明黨退出執政聯盟後，無法單獨達到過半的233席。如果立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等在野黨完成整合，有可能從在野黨中選出首相。
自民黨於14日下午在總部召開參眾兩院議員會議，預計高市早苗將在會上說明公明黨退出聯合執政的來龍去脈。
而在野的立憲民主黨、日本維新黨、國民民主黨的幹事長，今下午也將舉行會議，討論三黨領導人會談及首相選舉事宜，商討在野整合共推國民民主黨黨魁玉木雄一郎出任首相候選人的可能性。
