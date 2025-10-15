（2025/10/15 13:30更新）

歌手陳零九今年5月因涉嫌偽造病歷逃避兵役遭拘提後全面停工，一度刪光IG貼文、清空追蹤名單，並宣布退出演藝圈，沉寂5個月後他昨（14）日晚間無預警在IG上傳影片，畫面中邊彈吉他邊唱歌，並寫下「10/17」與「刪了」兩行文字，被外界解讀為要復出，讓不少粉絲直呼：「終於等到你回來了！」陳零九近年除兵役爭議外，也屢因私生活話題登上版面，包含被爆與歌手Miusa、JKF女郎啾啾關係密切；此外，他7年前上節目的性別玩笑言論再度被挖出，當時他緊急道歉，澄清只是開玩笑、沒有不尊重女性，坦言對過往言詞不當深感反省，此次低調回歸，也被外界解讀為「重整後的第一步」。身為創作歌手，陳零九擁有豐富作品與堅實歌迷基礎，代表作包括〈有去無回〉、〈已讀不回〉、〈天黑請閉眼〉等，多次成為戲劇熱播插曲，他也曾與熊仔合作〈一個人〉、與麻吉弟弟合唱〈特製溫柔〉，展現出色詞曲實力與跨界魅力，即使陷入爭議，他的音樂仍是不少粉絲青春記憶的一部分。影片上傳後瞬間引爆社群討論，短短3小時內湧入大量留言，「終於等到你回來了！」、「熟悉的聲音又回來了」、「期待10/17那天」等鼓勵訊息不斷，許多粉絲表示，無論過去爭議如何，希望他能用音樂重新出發，外界也在關注，陳零九的新作是否象徵他準備重啟演藝人生。