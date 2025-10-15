樂桃航空（Peach Aviation）機票優惠活動來了！今（15）日12:00開賣，活動將至10月20日23:59為止，此次「輕鬆飛！樂享限時促銷」活動可適用此優惠的期間為2025年10月22日～2026年2月14日，主打飛日本單程最低1580元起。《NOWNEWS》整理台北、高雄出發共6航線價格、預訂方式等資訊一次看。
樂桃航空（Peach Aviation）此次「輕鬆飛！樂享限時促銷」活動促銷開跑，主打「Minimum票價類型」單程新台幣1580元起，適用於今年10月22日～明年2月14日的航班。適用航線包含台北(桃園)出發往大阪(關西)、東京(成田)、東京（羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)以及高雄出發往大阪(關西)共6條航線。樂桃航空今（15）日12:00開賣，於官網（按此）可下訂。
🟡本次樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」促銷機票適用航線特價一次看：
▪️台北(桃園)-大阪(關西) 2080元起（不適用日期2025年12月27日～2026年1月4日）
▪️台北(桃園)-東京(羽田) 2080元起（不適用日期2025年11月2日～11月3日、2025年11月23日～11月24日）
▪️台北(桃園)-名古屋(中部) 2280元起（不適用日期2025年12月27日～1月4日）
▪️台北(桃園)-沖繩(那霸) 1780元起（航班MM930）、1880起（航班MM926）（不適用日期2025年12月27日～2026年1月4日）
▪️高雄-大阪(關西) 2080元起（無不適用日期）
▪️東京(成田)-台北(桃園) 1780元起（無不適用日期）
以上票價為每位乘客單程之Minimum 票價。除票價外，須另支付機場服務費等，行李託運和預選座位皆須另外付費，但是樂桃航空不另收燃油費。無法指定Fast Area座位類型。
🟡本次樂桃航空「心動出發！樂桃促銷GO」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
AirAsia亞洲航空 第13度榮獲「亞洲最佳低成本航空」
另外，亞洲低成本航空「AirAsia亞洲航空」 昨（14日）宣布，AirAsia 於香港舉行的 World Travel Awards Asia & Oceania 2025 頒獎典禮中，第13度榮獲「亞洲最佳低成本航空」（Asia’s Leading Low-Cost Airline），並連續第九年獲得「亞洲最佳低成本航空機艙服務」（Asia’s Leading Low-Cost Airline Cabin Crew），顯示AirAsia品牌深受亞洲地區旅客信賴與支持。
AirAsia近日全新推出的 Auto Visa Check 自動簽證檢查功能，更進一步簡化出國流程。AirAsia 航空集團執行長 Bo Lingam 也表示，這份榮耀屬於來自 58 個國家 21,000 多名Allstars（全體員工）及所有旅客。許多旅客自從AirAsia創立初期就與我們並肩同行，共同創造的不僅是一家航空公司，更是一場讓每個人都能享受飛行自由的運動。隨著我們拓展航網、邁向全球化低成本航空目標，這份『包容、創新與關懷』的精神將持續定義 AirAsia。
資訊來源：樂桃航空、AirAsia亞洲航空
